Rixes en Essonne : du street workout pour la paix

Entamé le 9 juin, l’objectif du Street workout tour, proposé par l’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, est la tenue d’une compétition inter-quartiers, prévue le 17 juillet à Brunoy. L’occasion de rassembler les jeunes, dans un climat loin des tensions, autour de la pratique sportive.

A en juger par l’excitation présente chez les jeunes venus ce jour-là pour s’inscrire, le Street workout tour devrait mobiliser beaucoup de personnes. Commencée le 9 juin au square de la prairie de l’Oly à Montgeron, la compétition sportive proposée par l’agglomération Val d’Yerres-Val de Seine donnera lieu à une rencontre entre six quartiers différents, sujets aux rixes, le 17 juillet de 15h à 19h rue de Ceray à Brunoy.

« Le street workout est souvent pratiqué, mais chacun dans son coin », faisait savoir Vivian Virapin, chef de projet Politique de la ville à l’Agglomération. Mercredi 9 juin, il était aux côtés de François Durovray, président du Conseil départemental, et de Xavier Clause, chargé de développement sport société chez Ufolep, une fédération sportive et citoyenne. Accompagnés également de deux coachs, Youssef Bouida et Adrien Poujouly, également d’Ufolep, ils ont pu expliquer quelques exercices de street workout aux curieux. « Dipps, tractions, pompes, abdos, corde, squats, muscle-ups… » Tous ces mouvements peuvent-être réalisés avec le workout mobile installé dans le square pour l’occasion.

De nombreux lots à gagner