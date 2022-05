Roller hockey [Coupe d’Europe] : Les Phénix compromettent leur qualification pour la finale

Avec une défaite et une victoire en prolongation sur les deux matchs du samedi, les Phénix Girls de Ris-Orangis ont compromis leurs chances de qualification pour la finale de la Women European League (dimanche à 15h50). Un succès ce matin (11h) contre les Espagnoles de Tres Cantos, qui ont déjà leur billet pour la finale, ne suffirait pas.

Après un sans-faute en ouverture de la Women European League (deux victoires contre Civitavecchia et Vérone), la deuxième journée de compétition a été mitigée pour les Phénix de Ris-Orangis. Battues par les Espagnoles de Rubi (1-3), les protégées de Jean-Baptiste Dell’Ollio ont ensuite rectifié le tir en dominant les RollerBugs de Saint-Médard-en-Jalles après prolongation (3-2).

Opposées à Rubi samedi après-midi, les Rissoises ont réussi à ouvrir la marque par Foray (24e) malgré une nette domination des Espagnoles qui ont longtemps buté sur Léa Dablainville. Infranchissable pendant 37 minutes (31 arrêts) avec aussi parfois de la réussite (sauvée par ses montants à cinq reprises), la gardienne internationale s’est finalement inclinée sur deux tirs de Lucia Moreno Rodriguez en moins de soixante secondes. Les Essonniennes ont tenté d’arracher la prolongation. En vain. Les Phénix ont encaissé un troisième but en toute fin de fin de match alors qu’elles jouaient sans gardienne. « On l’a vu vendredi contre Saint-Médard où elles s’imposent dans la dernière minute (1-0), les joueuses de Rubi ne lâchent rien mais nous n’avons pas respecté le plan de jeu. A 1-0, il ne fallait plus prendre de risques, garder le palet, les frustrer pour qu’elles commettent une faute. Ça nous servira de leçon pour la suite », a analysé à chaud Jean-Baptiste Dell’Ollio.

Samedi soir, les Rissoises retrouvaient leurs rivales de Saint-Médard, qu’elles avaient battues en demi-finale de la Coupe de France il y a un mois et demi (2-1). Et encore une fois, la rencontre fut très serrée. Alors qu’elles croyaient avoir le match en main en menant 2-0 en début de deuxième période, les Phénix Girls ont concédé deux buts en cinq minutes par l’ancienne Rissoise Léna Rault. Et même si Aurore Gauthier a réussi à offrir la victoire à son équipe en prolongation (3-2), les Essonniennes dont dû se contenter de deux points au classement. Si bien qu’avant le dernier match dimanche matin contre Tres Cantos, premier et invaincu (4 victoires), les Rissoises (3es à un point de Rubi, 2e) sont en ballotage défavorable pour décrocher un billet pour la finale. Car même en cas de succès, il faudrait que les Espagnoles s’inclinent contre les Italiennes de Vérone (5es). Il y a donc une forte probabilité pour que les Phénix jouent la petite finale à 14h30.

Dans le même temps à Bordeaux, les garçons disputeront un match d’appui contre les Lions après leur défaite la veille en finale retour de Nationale 1 (6-7).

Aymeric Fourel