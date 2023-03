Roller hockey : Les Phénix Girls calent en demi-finale de la Coupe de France

Tenantes du titre, les Rissoises ont chuté dès les demi-finales de la Coupe de France face au RollerBug de Saint-Médard-en-Jalles (0-4).

Comme l’an passé, les demi-finales de la Coupe de France féminine offrait une finale avant l’heure entre les Phénix Girls de Ris-Orangis, tenantes du titre, et le RollerBug de Saint-Médard-en-Jalles, le champion de France. Mais cette fois, les Rissoises n’iront pas en finale et ne remporteront pas une neuvième Coupe. Elles se sont en effet inclinées, samedi après-midi à la Halle Georges-Carpentier, contre leurs grandes rivales (0-4).

Les Girondines, qui avaient été battues par les Essonniennes au même stade de la compétition l’an passé (1-2), ont pris leur revanche au terme d’un match parfaitement maîtrisé. Après avoir ouvert le score après six minutes de jeu par Elisa Guiraud, elles ont continué d’assiéger les cages de Léa Dablainville. Solide sur sa ligne, la gardienne rissoise a permis à son équipe de maintenir ses chances. Mais les Rissoises ont manqué de réussite à l’image de Camille Gandit qui a touché le poteau juste avant la sirène de la première période.

Lors du deuxième acte, marqué par une interruption de plusieurs minutes après un choc entre Marina Corbeil et la gardienne des Bugs, qui mettra un peu de temps à se relever, les deux équipes se neutralisent jusqu’à ce que la rencontre s’emballe à nouveau dans le dernier quart d’heure. Guiraud a la balle de 2-0 (44’59) mais Dablainville veille. La gardienne rissoise doit toutefois s’incliner une minute plus tard sur un contre conclu par Marina Jalinier (0-2, 45’57). Jean-Baptiste Dell’Olio, le coach des Phénix, tente alors le tout pour le tout en sortant sa gardienne. Mais les Rissoises concèdent deux buts en cage vide.

« Le score est sévère et ne reflète pas la physionomie du match car on a pris le dessus en deuxième période mais on a manqué de réussite contrairement à nos adversaires qui ont bénéficié d’un « csc » sur leur deuxième but et marqué deux fois sur « cage vide », regrette le technicien italo-canadien. Aujourd’hui, on a perdu la Coupe de France mais on va tout faire pour récupérer le titre de champion de France. » En l’absence de Final Four cette saison, les Phénix Girls, actuellement deuxièmes de Nationale 1 derrière Saint-Médard, devront battre les Girondines lors du dernier plateau disputé à Ris les 25 et 26 mars pour décrocher le titre.