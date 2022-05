Roller hockey : Les Phénix Girls en quête d’un premier sacre européen

Vice-championnes d’Europe à trois reprises, les Rissoises espèrent enfin décrocher le Graal ce dimanche devant leur public.

Dans le petit monde du roller hockey féminin, les Phénix de Ris-Orangis sont une référence. Leur palmarès parle de lui-même. Depuis 2008, année de leur premier titre de championnes de France, les Rissoises ont décroché sept autres couronnes nationales et huit Coupes de France, réalisant même le doublé à trois reprises (2012, 2013 et 2015). Une performance qu’elles vont tenter de rééditer cette année. Déjà vainqueurs en Coupe le 27 mars dernier à la Halle Carpentier (7-0 contre Montpellier) et assurées de disputer le carré final du championnat de France N1 (les 11 et 12 juin à Saint-Médard-en-Jalles), les protégées de Jean-Baptiste Dell’Olio peuvent envisager un triplé historique en cas de titre ce dimanche à Ris-Orangis lors de à la 4e édition de la Women European League. Après trois échecs en finale lors des trois premières éditions – toutes remportées par des clubs espagnols, Valladolid (deux fois) et Rubi –, les Rissoises rêvent d’un premier sacre européen devant leur public au terme d’un marathon de trois jours.

Cinq à six matchs en trois jours