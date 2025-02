Rugby : Brétigny sur de bons rails

Leader ex æquo de la poule 1 avec le RC Suresnes Hauts-de-Seine (c), le RCCS Brétigny est sur le bon chemin pour monter en Régionale 1 à l’issue de la saison.

Un changement qui porte ses fruits. Après presque dix ans dans l’encadrement sportif de l’US Ris-Orangis (Fédérale 2), Khalid El Foulani a décidé de rejoindre cet été l’ambitieux club du RCCS Brétigny en Régionale 2. Un niveau dans lequel les Brétignolais ne veulent pas s’éterniser. Pour y parvenir, le club essonnien s’est donné les moyens de réussir avec de nombreuses recrues ayant connu les joutes des championnats de France. « On a recruté de nombreux joueurs qui ont joué dans des divisions supérieures comme la Fédérale 1,

la Fédérale 2 ou la Fédérale 3. L’objectif était que ces recrues s’intègrent bien avec le collectif déjà présent. Ça a matché tout de suite, se réjouit Khalid El Foulani dont les principes de jeu n’ont pas mis longtemps à se mettre en place. On veut créer un maximum d’incertitudes et de déséquilibre. On veut avaler les espaces, que ce soit dans la verticalité et l’horizontalité. On veut aussi que les avant soient au service des trois quarts. J’avais un peu peur que tout le monde n’ait pas le bagage technique et physique, mais tout le monde adhère au projet. »



La Régionale 1 en ligne de mire

Coleader de la poule 1 de R2 avec Suresnes (c), force est de constater que la mayonnaise a bien pris. Après leur court revers à domicile contre l’équipe des Hauts-de-Seine (24-25), les coéquipiers du capitaine et 2e ligne Adil Azza ont rectifié le tir sur la pelouse d’Alfortville (3e), dimanche dernier (27-3). Avec désormais quatorze points d’avance sur leur adversaire du jour, les Essonniens ont un boulevard vers la Régionale 1 puisque seuls les deux premiers de la poule seront promus. « Même si on a un bon matelas d’avance, on y verra un peu plus clair après le match de Créteil/Choisy ce dimanche (ndlr : 15h au stade Robert-Barran). Il y a beaucoup d’enjeu pour les garçons, car on s’était incliné là-bas à l’aller (22-24). Il y avait eu un peu de « chambrage » de leur part. Mes joueurs ne l’ont pas oublié. Ils seront au rendez-vous de ce match, sourit Khalid El Foulani dont la première saison sous les couleurs brétignolaises se passe à merveille. Brétigny est un club accueillant. Le club vit bien ensemble. Il faut continuer sur cette voie. »

Jérémy Andrieux