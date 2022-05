Rugby (dans le rétro, 1/4) : La tragédie de Périgueux

Le RC Massy-Essonne dispute ce dimanche (19h au stade Jules-Ladoumègue) contre le SC Albi la demi-finale retour de Nationale. Battus 21-9 à l’aller, les Massicois doivent s’imposer d’au moins treize points pour décrocher leur billet pour le ProD2. S’ils y parviennent, ce serait la quatrième montée du club à ce niveau en dix ans.

Jusqu’à samedi, nous vous proposons de remonter le temps à travers les quatre précédentes épopées du RCME en demi-finales de Fédérale 1. Pour débuter cette série, retour sur la tragédie de Périgueux en 2011.

Deuxième meilleure équipe des quatre poules de Fédérale 1 à l’issue de la saison régulière 2010-2011 (18 victoires pour 4 défaites et 18 points de bonus), le RC Massy-Essonne confirme en phases finales. Tombeurs de Lannemezan en huitièmes (26-29 et 27-9) puis de Limoges en quarts (18-19 et 31-20), les Massicois se qualifient pour les demi-finales du Trophée Jean-Prat et se retrouvent à 160 minutes d’une montée en ProD2. Une ambition qui n’a jamais été cachée à l’époque mais qui paraissait encore inaccessible en début de saison. « Je ne doutais pas du potentiel de cette équipe mais, franchement, je ne pensais pas qu’on aurait pu atteindre les demi-finales », confiait Jeff Dubois, l’entraîneur arrivé un an plus tôt.

Opposés à Périgueux en demi-finales, qui a terminé aussi premier de poule, Massy fait figure de « petits poucet » de par son passé sportif car, contrairement aux trois autres équipes présentes dans le dernier carré (ndlr : l’autre demi-finale opposait Béziers à Tyrosse), le RCME n’a jamais évolué en ProD2. « Aucune équipe n’a dominé son championnat. C’est très ouvert », estimait toutefois Jeff Dubois.

Battus 24-17 lors du match aller, le 12 juin 2011, au stade Jules-Ladoumègue où ils étaient invaincus depuis le début de la saison (13 victoires), les Massicois compromettent leurs chances de qualification. « Elles sont infimes mais rien n’est pas impossible », commentait Jeff Dubois à l’issue de la rencontre.

Les jambes de feu de Mani Vakaloa