Rugby [dans le rétro, 4/4] : L’échec de Vannes en 2016

Le RC Massy-Essonne dispute ce dimanche (19h au stade Jules-Ladoumègue) contre le SC Albi la demi-finale retour de Nationale. Battus 21-9 à l’aller, les Massicois doivent s’imposer d’au moins treize points pour décrocher leur billet pour le ProD2. S’ils y parviennent, ce serait la quatrième montée du club à ce niveau en dix ans.

Jusqu’à samedi, nous vous proposons de remonter le temps à travers les quatre précédentes épopées du RCME en demi-finales de Fédérale 1.

Après la tragédie de Périgueux en 2011, la montée historique contre Lille en 2012 et la double confrontation victorieuse contre l’US Tyrosse en 2014, notre quatrième et dernier volet est consacré à l’échec de Vannes en 2016.

« Jamais deux sans trois », lançait Thomas Girard à l’issue de la victoire contre Nevers (17-14) en barrages d’accession à la ProD2, le 1er mai 2016 à Orléans. L’arrière du RCME faisait bien sûr référence aux deux montées précédentes en 2012 et 2014. Mais l’adage ne s’est pas vérifié, les Massicois butant sur le Stade Vannetais en demi-finales.

Pour la première fois, les phases finales de Fédérale 1 sont divisées en deux tableaux différents : un pour l’accession en Pro D2 et l’autre pour le trophée Jean-Prat et le titre de champion de France. Parmi les équipes qui postulent à la Pro D2, seuls les six clubs les mieux classés sont qualifiés pour les phases finales, les deux meilleurs étant directement qualifiés pour les demi-finales. Seulement deuxièmes de leur poule derrière Soyaux/Angoulême, les Massicois sont contraints de passer par un barrage. Et les joueurs de Didier Faugeron, arrivé en cours de saison passée pour tenter de maintenir le RCME en ProD2, ne partent pas favoris contre Nevers, considéré comme l’ogre de la Fédérale 1 de par son budget, le plus gros du championnat.

Mais les partenaires de Christophe Desassis ont déjoué tous les pronostics. « Il y a eu une remise en cause après la claque reçue à Angoulême (13-32, le 20 mars 2016). A l’entraînement, les joueurs ne se sont pas épargnés pour préparer ce barrage », expliquait Stéphane Gonin, l’entraîneur des trois-quarts. Le stage de trois jours à Granville effectué deux semaines plus tôt aura été bénéfique. « On s’est retrouvés entre nous. On a fait une belle soirée entre joueurs comme on sait le faire à Massy. Une ambiance de dingue qui a ressoudé l’équipe », confiait Grégory Coudol.