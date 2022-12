Rugby [Elite 1] : Chilly-Mazarin en reconstruction

Retardé de deux mois pour cause de Coupe du monde, le championnat d’Elite 1 féminin débute ce week-end. Les Spartiates du RC Chilly-Mazarin, qui ont perdu plusieurs cadres à l’intersaison, tenteront de se maintenir.

Le 8 mai dernier, les féminines du RC Chilly-Mazarin clôturaient le championnat d’Elite 1

version 2021-2022 sur une défaite à domicile contre Lyon (8-21). Sept mois plus tard, elles s’apprêtent à débuter un nouvel exercice. Une éternité diront certains. Une aubaine pour des Spartiates en reconstruction après les nombreux départs enregistrés à l’intersaison, et non des moindres. L’arrière internationale Emilie Boulard a rejoint Blagnac, l’ouvreuse Léa Collet est partie à Lille, la centre Meg Mambé à Rennes, la

2e ligne Marjolaine Seillier à Lyon, la talonneuse Océane De Castro à Montpellier. Avec les arrêts des piliers Marine Duvivier et Elodie Humeau ainsi que la blessure de la 2e ligne Inès Dibildox, c’est tout le cinq de devant qui n’est plus là. « On a perdu presque un pack complet », se désole le manager Ivan Dury, bien conscient que le maintien s’annonce

« plus dur que l’an dernier ». Cinquièmes de leur poule, les Chiroquoises s’étaient sauvées dès la saison régulière. « L’objectif sera le même mais l’équipe est actuellement décimée car on n’a pas été épargné par les blessures (Azema, Dibildox, Del Corral,

A. et M. Niakaté) depuis plusieurs semaines. On devra faire avec les joueuses à notre disposition », lance le technicien essonnien. Dans un championnat réduit à douze clubs – répartis dans deux poules de six –, les Essonniennes devront donc faire mieux que la saison passée pour s’éviter des play-down toujours périlleux. Relégué en Elite 2, le Stade Français peut en témoigner. « Même si on doit jouer ces play-down, je suis serein. L’équipe a les moyens de rester en Elite », estime le président Stéphane Nello, d’un optimisme à toute épreuve.

Des matchs tout l’hiver

Les matchs de Coupe de France (*) disputés à l’automne pendant la Coupe du monde ont pourtant mis en lumière les grosses difficultés du RC Chilly-Mazarin. « Les deux premières rencontres ont été compliquées mais l’équipe a montré de nets progrès sur les deux suivantes. On a marqué nos premiers points, on a fait beaucoup de franchissements », note Ivan Dury, qui a convié toutes ses troupes le week-end dernier au CNR pour un stage de cohésion. Une manière de les remotiver après les défaites en Coupe. Mais c’est davantage la capacité à aligner une équipe compétitive chaque week-end qui inquiète le technicien essonnien alors que les journées de championnat vont s’enchaîner tout l’hiver (neuf matchs sur dix entre le 11 décembre et le 5 mars) et que les clubs d’Elite doivent aussi aligner une équipe complète en réserve (lire ci-dessous) sans quoi elles perdent des points en championnat. Un vrai casse-tête en perspective.