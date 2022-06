Rugby [Elite Gaudermen] : Massy échoue en finale

Battus par Agen (16-33) ce vendredi après-midi en finale du championnat de France Elite, les cadets Gaudermen du RC Massy-Essonne n’ont pas réussi à apporter un quatrième trophée au club essonnien cette saison.

Inconsolables. Les cadets Gaudermen du RC Massy-Essonne avaient encore les yeux bien humides au moment de monter à la tribune présidentielle du Stade de France pour recevoir la médaille des perdants des mains de Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby. Quelques minutes plus tôt, ils s’étaient inclinés en finale du championnat de France Elite contre Agen (16-33). Et pourtant, les Massicois ont longtemps mené au score (16-12, 50e) après avoir réalisé une entame idéale (13-0, 23e).

Débutée sous une grosse averse orageuse rendant le ballon glissant mais rafraîchissant l’atmosphère lourde, la rencontre démarre tambour battant. A la suite d’une pénal-touche, les Agenais sont tout près de marquer mais les Massicois mettent les barbelés. Tout de suite dans le vif du sujet, les protégés de Pierre Chila, Benjamin Prier et Bruno Ghiringhelli réagissent par Kilolo Kélé qui fait parler sa vitesse sur l’aile droite.

Belle entame massicoise

Sur le dégagement agenais, Matanu Fernando contre son vis-à-vis mais commet un en-avant au moment de se saisir du ballon (7e). Puis Stan Pruski perce plein champ avant de servir Gaspard Lievens qui met les cannes mais assure mal sa passe à quelques mètres de la ligne adverse (10e). Ce temps fort massicois est toutefois concrétisé par trois points de Valentin Hutteau (3-0, 12e). Et cinq minutes plus tard, Kylian Mauduit est opportuniste sur un ballon contré qu’il aplatit entre les poteaux. Avec la transformation de Hutteau, Massy mène 10-0 et bientôt 13-0 sur une nouvelle pénalité du centre massicois. Entre temps, Massy avait failli inscrire un second essai à la suite d’une contre mené au pied (19e).

A ce moment-là de la partie, les Essonniens sont sur un petit nuage mais vont en redescendre après un essai de Tom Menanteau qui, tout juste entré en jeu, profite d’un ballon mal négocié dans un maul pour relancer les Agenais (13-7, 29e) avant la pause.

Agen renverse le match en trois minutes

La machine massicoise va alors se gripper. Et même si Hutteau redonne neuf points d’avance au RCME (16-7, 39e), Agen va renverser le cours de la rencontre en trois minutes. Après un essai en coin de Paul Protin (16-12, 49e), Timéo Gayral, qui contre un dégagement au pied de Fernando, permet à son équipe de prendre les commandes pour la première fois du match (16-19, 52e). Groggys, les Massicois peinent à mettre la main sur le ballon. Et quand une occasion se présente, elle est gâchée par un passage à vide (65e).

Dans la foulée, Agen assure sa victoire sur un essai au ras (16-26, 67e) avant d’enfoncer le clou par Mehdi Narjissi, le capitaine agenais (16-33, 70e).

Aymeric Fourel

MASSY – AGEN : 16-33 (13-7). Arbitre : M. Nuchy (Ligue Nouvelle Aquitaine).

Evolution du score : 3-0, 10-0, 13-0, 13-7 (mt), 16-7, 16-12, 16-19, 16-26, 16-33.

Les points. Pour Massy : 1E : Mauduit (17e) ; 1T et 3P (12e, 23e, 39e) : Hutteau. Pour Agen : 5E Menanteau (29e), Protin (49e), Gayral (52e), Mourgues (68e), Narjissi (70e) ; 4T Mourgues (29e), Protin (52e, 68e), Lalbat (70e).

L’équipe de Massy : Lievens (Lebon, 64e) – Kélé, Mourier, Hutteau, Hermann (Lainier, 54e) – (o) Fernando (cap.) (Menigon, 57e) (m) Cabedoche (Bayot, 48e) – Mauduit, Pruski, Henderson (Gandini, mt) – Droz, Nama – Leblanc Féron (Wadjou Tomdo, 40e), Chaker (Saiki, 54e), Payen (Cassy, 54e). Entr. : Chila, Prier et Ghiringhelli.

L’équipe d’Agen : Mourgues (Protin, 43e) – Pigatti, Bats (Menanteau, 24e), Narjissi (cap.) Cabarret – (o) Lalbat, (m) Barrau (Loichot, 37e) – De Vincenzi, (Riche, mt) Laporte, Gayral – Roulon, Revol – Dubourg (Devanne, 24e), Delpech Bardin, 37e), Darre, Duthil (Delpech Bardin, 67e). Entr.