Rugby [équipe de France] : Emilie Boulard récompensée

L’essai d’Emilie Boulard inscrit contre le Pays de Galles lors du dernier Tournoi des VI Nations a été élu plus bel essai féminin de l’année 2021.

Quelle année pour Emilie Boulard ! La jeune (22 ans) arrière du RC Chilly-Mazarin (Elite 1) a connu ses trois premières sélections au sein de l’équipe de France féminine à l’occasion du Tournoi des VI Nations. Et dès sa première cape, le 3 avril 2021, contre le Pays de Galles, elle se met en évidence en créant de nombreux décalages et en marquant l’un des huit essais tricolores d’une rencontre remportée 53-0. Un essai qui lui a valu les honneurs de l’International Rugby Players. Il a en effet été élu plus bel essai féminin de l’année.

Retour sur cette séquence. À moins de trois minutes de la fin du match, le Pays de Galles réussit à dégager mais seulement jusqu’à la moitié du terrain où Caroline Boujard, ex-Chiroquoise, botte le ballon et trouve immédiatement Jessy Trémoulière. Émilie Boulard hérite du ballon sur l’aile gauche avant de servir Maëlle Filopon qui fait une boucle pour amener le jeu dans les 22 gallois. La centre passe à l’intérieur à Camille Imart, qui attire la défense avant de repasser à Boulard qui marque l’essai en coin.