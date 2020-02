Rugby [Fédérale 1] : C’est qui le patron ?

Battus à l’aller à Suresnes, les Massicois ont pris leur revanche samedi soir au terme d’une rencontre tendue. Un avant-goût de phases finales.

Il y avait de la tension dans l’air samedi soir au stade Jules-Ladoumègue pour la venue de Suresnes, seule équipe à avoir fait chuter Massy cette saison (21-23, 7e journée). Au terme d’un match solide en défense, les Massicois l’ont emporté nettement (21-0).

Et pourtant, les joueurs des Hauts-de-Seine, troisièmes de la poule 1 et invaincus depuis sept matchs (6v, 1n), n’étaient pas venus en victimes expiatoires. Ils posent d’ailleurs des problèmes aux Massicois en mêlée fermée mais au fil des minutes les Essonniens vont prendre l’ascendant dans ce secteur. Les pénalités se multiplient. Les partenaires d’Andrew Chauveau manquent toutefois de maîtrise en touche. Il faut attendre la troisième pénal-touche en cinq minutes pour voir le talonneur Randy Greelleaud – poussé par tout son pack – ouvrir la marque (5-0, 30e). Après une demi-heure de jeu, le deuxième acte du derby francilien se décante enfin. Il est vrai que le vent et les trombes d’eau qui se sont abattues sur la pelouse du Ladoumègue en début de rencontre ont rendu les conditions de jeu difficiles.

La pluie s’arrête et les Massicois jouent de mieux en mieux à l’image de ce mouvement initié par Adriu Delai le long de la ligne de touche. L’action se poursuit jusqu’au pied des poteaux avant de rebondir à l’aile où Mickaël Guillard, de retour de sélection avec les moins de 20 ans, croit inscrire un deuxième essai mais l’arbitre siffle un en-avant sur la dernière passe (37e).

Au moment de regagner les vestiaires, Massy compte néanmoins huit points d’avance grâce à une pénalité de Romain Clouté (8-0, 40e+1). Une avance que les Massicois vont faire fructifier en dix minutes. Jean-Baptiste Claverie, qui avait manqué ses deux tentatives de la première période, s’offre un drop, Clouté, qui l’a suppléé, passe une pénalité puis Alex Preira inscrit le deuxième essai massicois à la suite d’un ballon arraché par Massimo Ortolan. Clouté transforme face aux poteaux (21-0, 63e). Massy a match gagné mais oublie le bonus offensif à l’issue d’une rencontre qui va se tendre en deuxième période. Plusieurs accrochages vont émailler le dernier quart d’heure, Massy finissant même à 14 après le carton jaune d’Adrien Devisme. Sans conséquence. Massy conforte sa deuxième place nationale de Fédérale 1. « Tout le monde nous mettait en position d’outsider face à Suresnes malgré notre statut de leader mais les joueurs ont répondu présents en réalisant une grosse performance, se félicite Mathieu Bonello. C’était un match charnière car cela faisait longtemps qu’on n’avait pas eu autant d’adversité. C’est positif en vue des phases finales. »

Aymeric Fourel

MASSY – SURESNES : 21-0 (8-0). Arbitre : M. Crapoix (Ligue Bourgogne/Franche-Comté). 1 349 spectateurs.

Evolution du score : 5-0, 8-0 (mt), 11-0, 14-0, 21-0.

Les points. Pour Massy : 2E Grelleaud (30e), Preira (63e) ; 1T (63e) et 2P (40e+1, 60e) Clouté ; 1D Claverie (52e).

Cartons jaunes : Ropiha (5e), Devisme (80e+2) à Massy.

L’équipe de Massy : Clouté – Preira (Dumas, 70e), Ropiha (Jacomme, 61e), Ortolan, Delai – (o) Claverie, (m) Dauvergne (Prier, 50e) – Uanivi, Danton, Guillard (Lescout, 66e) – Madigan (Bekov, 77e), Chauveau (cap.) – Ferrer (Currie, 61e), Grelleaud (Bordes, 55e), El Ansari (Devisme, 64e). Entr. : Bonello et Dimartino.

L’équipe de Suresnes : Corno – Brutus, Cazedépats, Bikadua (Lepeytre, 53e) – Fuster (Daguin, 64e) – (o) Mallet, (m) Strelkoff (Gujot Dorel, 70e) – Rabord, Fofana, Falcon de Longevialle (Cazabat, 64e) – Konaté (Fardoux, 50e), Benoy – Viviers (Dahir, mt), Bajart (cap.) (Belloc, 64e), N’Diaye (Chabert, 61e). Entr. : Carbou et Massias.