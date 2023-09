Rugby (Fédérale 2) : Ris trop court

Les Rissois ont manqué leurs retrouvailles avec leur public en s’inclinant contre Gennevilliers (10-16) dimanche après-midi à l’issue d’une rencontre serrée jusqu’au bout.

Le match

Vainqueurs la semaine dernière à Maisons-Laffitte (14-6) en ouverture du championnat, les Rissois avaient à cœur de confirmer devant leur public pour la première de la saison au stade Roger-Latruberce. Mais face à une équipe de Gennevilliers, reléguée de Fédérale 1, la marche s’est avérée un peu haute pour les hommes du tandem Gomez-Martini. S’ils ouvrent le score sur une pénalité d’Andréa Viot (3-0, 7e), ils ne parviennent pas à s’approcher de l’en-but adverse en première période. Au contraire des visiteurs qui proposent davantage de jeu et mettent à la faute les Rissois. Louis Icher en profite pour donner l’avantage à Gennevilliers. Le demi de mêlée fait même le break sur un essai inscrit dans un trou de souris après un gros travail de sape de ses avants (33e). Avec la transformation, les partenaires de Sébastien Fasquel — l’un des cinq anciens Orcéens sur la feuille de match (Bendjelloul, Bossu, Gvozdenovic, Thion) sans oublier l’entraîneur Philippe Canto — mène de dix points à la pause (3-13).

Au retour des vestiaires, les Rissois montrent d’autres intentions. Et à la suite d’une pénaltouche, Philippe Rodriguès Ribeiro, qui venait de faire son entrée, conclut entre les poteaux un maul porté d’école (10-13, 54e). Le match est complètement relancé mais Ris se retrouve à 14 après le carton jaune reçu par Romain Collard à un quart de la fin. La défense essonnienne tient mais Gennevilliers inscrit trois points de plus (10-16, 76e). Ris fait le forcing pour aller chercher l’essai de la gagne. En vain.

Aymeric Fourel

Les réactions

Antoine Gomez (co-entraîneur de Ris-Orangis) : « Cette défaite est frustrante car on a la possibilité de gagner mais on a fait des mauvais choix. On n’a pas trouvé non plus les touches et on a laissé douze points au pied. Je trouve aussi qu’on n’a pas été arbitré de la même manière que Genneviliers mais, quand il y a un peu d’injustice, il faut savoir trouver les solutions pour faire la différence. On a été solides mais dès qu’on est sorti du plan de jeu on a été vite sanctionnés. »

Marko Gvozdenovic (3e ligne de Gennevilliers et ancien joueur d’Orsay) : « On ne s’est pas facilité la tâche aujourd’hui. On aurait dû tuer le match d’entrée mais on a subi le faux rythme imprimé par Ris. Dès qu’on a mis de la vitesse, ça a été mieux mais il faudra se montrer plus efficace devant la ligne d’en-but lors des prochains matchs. »

La fiche technique

RIS-ORANGIS – GENNEVILLIERS : 10-16 (3-13). Arbitre : M. Oms (Ligue Ile-de-France). Spectateurs : 300 environ. Réserve : 15-18.

• Evolution du score : 3-0, 3-3, 3-6, 3-13 (mt), 10-13, 10-16.

• Les points. Pour Ris : 1E Rodriguès Ribeiro (54e) ; 1T Lucas ; 1P Viot (7e). Pour Gennevilliers : 1E Icher (33e) ; 1T Icher ; 3P Icher (25e, 29e), Amedjkouh (76e).

• Carton jaune : Collard (66e) à Ris. Carton blanc : Al Bandakji (80e+2) à Gennevilliers.

• L’équipe de Ris-Orangis : Perina – Gazagne, Merle, Lucas, Kohne – (o) Viot, (m) Perrocheau – Rolnin, Chupin (cap.), Favry – Vamur, Prévost – Hebal, Langlais, Lioret. Sont entrés en jeu : Petit, Rodriguès Ribeiro, Collard, Jadot, Boucheron, Bizien, Bodin Entr. : Gomez et Martini.

• L’équipe de Gennevilliers : Fasquel – Al Bandakji, Cassagnaud, Magnan, Couplan – (o) Rimek, (m) Icher – Guillemet, Helin, Plantade (cap.) – Amiranashvili, Bendif – Beji, Martin, Bendjelloul. Sont entrés en jeu : Amedjkouh, Sandoz, Thion, Gvozdenovic, Bossu, Giboury, Entr. : Canto et Carbonnier.