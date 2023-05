Rugby [Fédérale B] : Fin de l’aventure pour les espoirs de Ris-Orangis

Auteurs d’un beau parcours en phases finales de championnat de France, les réservistes de l’USRO ont été stoppés par leurs homologues de Courbevoie dimanche dernier à Massy.

Battus à deux reprises par Courbevoie en saison régulière, les « espoirs » de l’US Ris-Orangis ne partaient pas favoris dimanche dernier en quart de finale de Fédérale B (championnat de France des réserves de Fédérale 2), le premier dans l’histoire du club. « Mais sur un match, tout peut arriver », comme le rappelait Thierry Perrin, le vice-président de l’USRO, avant la rencontre, disputée à Massy. Sur la pelouse du stade Jules-Ladoumègue, où évolue habituellement les pros du RCME, les deux équipes se sont « envoyées » pendant 80 minutes. Mais à la fin, ce sont encore les Courbevoisiens qui l’ont emporté (21-33).

Sous les yeux d’Antoine Gomez, le nouveau manager général du groupe senior, les Rissois réalisent une entame parfaite à l’image de leur ouvreur-buteur Yann Lucas, auteur d’un 50-22 qui permet de jouer une touche dans les 22 adverses. Une action qui fait mouche après un gros travail des avants conclu entre les poteaux par le talonneur Menelet (7-0, 5e).

Courbevoie creuse l’écart après la pause

Mené 10-3 (11e), Courbevoie va profiter d’une erreur rissoise pour égaliser. Sur une longue passe au pied, Soudrie — peut-être gêné par le soleil — apprécie mal la trajectoire du ballon dans son en-but. Bado ne laisse pas passer l’occasion de marquer (10-10, 14e). Les joueurs des Hauts-de-Seine prennent peu à peu l’ascendant à l’image de l’essai en force du 2e ligne Lucq (13-17, 20e) et sous la houlette de leur arrière-buteur Dupuy. Auteur d’un sans-faute au pied (sept sur sept), il a permis à son équipe de creuser l’écart après la pause (13-23, 45e puis 16-26, 56e).

En manque de munitions, les Rissois ne vont pas à réussir à combler leur retard en deuxième période. Pis, Benguerbi offre la qualification à son équipe sur un essai en sortie de mêlée transformé par Dupuy (16-33, 72e). Les Essonniens ne baissent pas les bras pour autant. Sur un dernier baroud d’honneur, l’USRO réduit la marque par le 3e ligne Jadot (80e+4) et quitte la compétition avec les honneurs (21-33). « On peut avoir des regrets sur les réceptions de remise en jeu et les rush offensifs sur lesquels on concède deux essais. On s’est aussi un peu trop précipités, mais je suis fier des joueurs qui ont réalisé une superbe saison malgré des difficultés d’effectif durant l’hiver, estime Mickaël Martini, le co-entraîneur, qui, après plus de cinq ans avec la réserve, va rejoindre l’équipe fanion la saison prochaine en espérant voir certains de ses protégés l’accompagner. Certains (Perina, Petit, Bodin…) ont le potentiel pour évoluer en Elite. A eux de faire ce qu’il faut. »

Aymeric Fourel

RIS-ORANGIS (b) – COURBEVOIE (b) : 21-33 (13-20). Arbitre : M. Quilici (Ligue Normandie). Spectateurs : 800 environ.

• Evolution du score : 7-0, 7-3, 10-3, 10-10, 13-10, 13-17, 13-20 (mt), 13-23, 16-26, 16-33, 21-33.

• Les points. Pour Ris : 2E Menelet (5e), Jadot (80e+4) ; 1T (5e) et 3P (11e, 18e, 52e) : Lucas. Pour Courbevoie : 3E Bado (14e), Lucq (20e), Benguerbi (72e) ; 3T et 4P (8e, 36e, 45e, 56e) : Dupuy.

• L’équipe de Ris-Orangis : Petit – Soudrie, Breton, Berthel, Fauvel – (o) Lucas, (m) Perrocheau – Verron, Goyon, Jadot – Naninck, Delaitre (cap.) – Lioret, Menelet, Baptista. Sont entrés en jeu : Cigare, Bodin, Boucheron, Roux, Bizien, Lenoble, Perina. Entr. : Martini.

• L’équipe de Courbevoie : Dupuy – Kennedy, Monnard, Gentil, Essaïdi – (o) Chavoix, (m) Beaucamp – Bado, Lonnet, Juloux – Lucq, A. Roret – Amhil, Spiquel, Perrin. Sont entrés en jeu : Lohoury, N. Roret, Benguerbi, Baccam, Croze, Pegaz, Leclerc.