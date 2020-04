Rugby : Julien Maréchal futur entraîneur de l’US Ris-Orangis

Co-entraîneur du CA Orsay RC (Fédérale 2) depuis l’été 2018, Julien Maréchal a décidé de tenter une nouvelle aventure en signant à l’US Ris-Orangis (Féd. 2) pour la saison prochaine.

Si l’ensemble des compétitions amateurs ont été définitivement arrêtées depuis le vendredi 27 mars, la saison se poursuit néanmoins en coulisses. L’US Ris-Orangis (Fédérale 2) vient d’annoncer l’identité de son futur entraîneur pour la saison prochaine. Il s’agit de Julien Maréchal (34 ans) qui était en charge des avants du CA Orsay RC depuis l’été 2018. Il remplace Rémi Rome (muté professionnellement en province), lequel avait succédé à la trêve à Olivier Solier, arrivé à l’intersaison. « On cherchait quelqu’un qui avait un certain charisme, qui était reconnu dans le milieu rugbystique francilien, explique Eric Husson, le président rissois. Par son passé, par son parcours, Julien est la personne qui va nous faire progresser et nous amener un réseau de contacts. On a vu nos limites l’an dernier dans ce domaine. On a eu énormément de mal à recruter. » Affaiblie, l’équipe première de l’USRO n’a pu rivaliser avec les autres formations de sa poule. Et à la trêve, l’objectif phases finales semblait déjà avoir du plomb dans l’aile.

La pandémie de coronavirus ayant eu raison de la fin de saison, les dirigeants rissois vont pouvoir travailler sur le futur effectif. « 90 à 95 % des joueurs cadres nous ont signifié leur volonté de rester, précise Eric Husson. On est en discussion avec certains, comme Jonathan Herjean (2e ligne), qui souhaitent arrêter. » Julien Maréchal a déjà ciblé les manques. « On est à la recherche d’un centre, d’un 10, d’un 2e ligne et d’un pilier droit, reconnaît le futur coach rissois, qui pourrait être accompagné d’un ou deux joueurs d’Orsay. Il y a une très bonne entente entre les deux clubs. On ne va se dépouiller l’un l’autre. D’ailleurs, le règlement n’autorise que trois mutations d’un même club vers un autre. » Quant à l’entraîneur des lignes arrières qui sera à ses côtés, son nom n’est pas encore connu mais les dirigeants de l’USRO ont plusieurs pistes.

La saison prochaine, Julien Maréchal découvrira donc un troisième club dans sa jeune carrière d’entraîneur qu’il a débutée en 2017 avec les espoirs du RC Massy-Essonne avant de rejoindre Orsay en 2018. « J’ai vécu deux belles saisons sur le plan sportif avec un 8e de finale l’an passé (contre Villefranche-sur-Saône) et une 2e place cette saison mais j’avais envie de voir autre chose, d’être le numéro un dans un club, même si celui-ci a moins de moyens qu’Orsay, reconnaît l’ancien 2e ligne passé par le Stade Français (2005-2008, 1 match de Top 14) et Aurillac (2008-2015, 150 matchs de Pro D2). » A Ris, Julien Maréchal aura plusieurs objectifs : « restructurer, réorganiser, relancer une dynamique interne », « apporter ses compétences pour rebâtir une équipe avec le retour d’anciens joueurs et l’arrivée de nouveaux » et « s’atteler à faire de Ris un club plus ambitieux ». Commercial chez DEF (sécurité incendie), le Jurassien aura donc de quoi s’occuper lors des prochaines semaines de confinement.

Aymeric Fourel