Rugby : Massy commence à toucher les dividendes de sa politique de formation

Le Rugby club Massy-Essonne va recevoir 26 000 euros des clubs professionnels au titre de la réforme des indemnités de formation pour la saison 2019-2020.

Douze clubs professionnels du rugby français où évoluent dix-sept joueurs dont le RC Massy-Essonne a contribué à la formation (lire encadré) vont verser 26 000 euros au club essonnien pour le compte de la saison 2019-2020. Une somme dérisoire au vu des nombreux joueurs formés à Massy qui font aujourd’hui le bonheur des clubs de Top 14 et de Pro D2. Mais François Guionnet, le président du RCME, préfère voir le verre à moitié plein : « C’est mieux que rien. Jusqu’à l’an passé, on ne percevait rien à l’exception des indemnités pour certains internationaux et des dédommagements que le Stade Français – avec qui on a signé un partenariat en 2018 – nous a versés pour les transferts d’Azagoh, Delbouis et Etien ces deux dernières saisons. »

Le RCME n’est pas le seul club français concerné. Ils sont au total 386 à se partager une enveloppe de 500 000 euros versée par le rugby professionnel au titre de la réforme des indemnités de formation (RIF). Un projet adopté en 2018-2019 et qui s’est appliqué pour la première fois la saison dernière.

Ces indemnités sont calculées en fonction du parcours de formation du joueur, de l’école de rugby au centre de formation, et indexées chaque année sur son niveau de formation. Elles sont versées chaque saison pendant la carrière professionnelle des joueurs et pendant dix saisons à compter de la signature du premier contrat professionnel. Les indemnités bénéficiant aux clubs fédéraux et amateurs sont récoltés par la LNR, qui les transmet ensuite à la FFR. Cette dernière assure le versement aux clubs concernés.