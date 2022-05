Rugby [Nationale, demi-finale retour] : Massy retourne en ProD2

Après 2012, 2014 et 2017, les Massicois ont décroché une nouvelle montée en ProD2 au terme d’un match à sens unique contre Albi dimanche soir au stade Jules-Ladoumègue.

« On est en ProD2, on est en ProD2. » Alors que Alex Preira vient d’inscrire le sixième essai massicois en contre (40-3), les supporters du RCME, debout, fêtent la nouvelle montée du club en ProD2. Six ans après la dernière. Mais contrairement à 2017, c’est à la suite d’une double opposition en demi-finales que les Essonniens ont obtenu leur précieux sésame, comme en 2012 contre Lille et en 2014 contre Tyrosse.

Battus à Albi (9-21), les Massicois devaient s’imposer d’au moins treize points pour s’offrir le droit de (re)monter. Ils ont fait plus que ça en dominant les Tarnais de trente points (40-10) dimanche soir au stade Jules-Ladoumègue.

Excepté une petite frayeur sur une séquence de 80 mètres initiée par les avants albigeois que Marzocca ne peut conclure en raison d’un en-avant (3e), les partenaires d’Andrew Chauveau ont maîtrisé la rencontre. Un match sous tension d’entrée qui donne lieu quelques empoignades entre joueurs.

Massy refait son retard avant la pause

Mais sur une penaltouche, un premier ballon porté envoie Pierre Trassoudaine à l’essai (7-0, 12e). Massy insiste par ses avants. A la suite d’une nouvelle penaltouche, Tidje Visser allonge le bras pour marquer mais l’essai est refusé pour une faute préalable (16e). Sur une relance initiée par Alex Preira, Massimo Ortolan adresse une passe au pied à Alexandre Loubière qui est poussé en touche (19e).

Massy confond vitesse et précipitation à l’image de la pénalité de Romain Clouté vite jouée à la main. Esseulé, l’arrière-buteur du RCME perd le ballon (28e). Mais dans la minute qui suit, Massy concrétise sa domination sur une nouvelle pénaltouche et un ballon porté conclu par Loubière (14-3, 29e). Massy a quasiment refait son retard par rapport au match aller (-1).

Dominateurs en mêlée, les Massicois sont sur un petit nuage que la sortie du talonneur Pierre Trassoudaine va légèrement assombrir avant la pause (37e).

En cinq minutes, Massy assomme Albi

Au retour des vestiaires, les intentions restent massicoises. Sur un ballon envoyé à l’aile, Jacomme reprend du pied acrobatiquement et permet à Romain Clouté d’aplatir en coin (19-3, 44e). Massy est alors en ProD2 et Albi va craquer à l’image son arrière Pilet, auteur d’un mauvais geste sur son homologue massicois. Il est exclu dix minutes. Albi va même jouer à 13 après deux nouveaux cartons jaunes contre Queheille (57e) et Guillaume (60e) juste après l’essai de pénalité accordé aux Massicois sur un gros travail des avants (26-3, 60e).

Déchaînés, les Essonniens vont enfoncer le clou par le 3e ligne Jordi Pleindoux (33-3, 65e), dont c’était le dernier match avec les Bleus et Noirs. Chambrage massicois, énervement albigeois, toujours est-il que, dans la foulée, l’arbitre doit sévir et sortir trois cartons rouges (contre l’Albigeois Backhouse et les deux Massicois Grenod et Trassoudaine, remplaçants).

A 13, Albi tente un dernier baroud d’honneur. En vain. Les Tarnais se font même punir en contre. Debout, les supporters massicois n’attendent que le coup de sifflet final pour communier avec leurs favoris. Et même si Queheille sauve l’honneur, tout le peuple massicois explose quand M. Descotes renvoie siffle la fin du match. En quelques secondes, la pelouse du stade Jules-Ladoumègue est envahie et la fête peut alors commencer.

Aymeric Fourel

MASSY – ALBI : 40-10 (14-3). Arbitre : M. Descotes (Ligue Auvergne/Rhône-Alpes). Spectateurs : 4 500 environ.

Evolution du score : 7-0, 7-3, 14-3 (mt), 19-3, 26-3, 33-3, 40-3, 40-10.

Les points. Pour Massy : 6E Trassoudaine (12e), Loubière (29e), Clouté (44e), de pénalité (60e), Pleindoux (65e), Preira (80e+1) ; 5T Clouté (12e, 29e), de pénalité, Kotze (65e, 80e+1).

Pour Albi : 1E (80e+7), 1T et 1P (25e) : Queheille.

Cartons jaunes : Pilet (45e), Queheille (57e), Guillaume (60e) à Albi. Cartons rouges : Grenod (remplaçant, 69e), Trassoudaine (remplaçant, 69e) à Massy ; Backhouse (69e) à Albi

L’équipe de Massy : Clouté (Dit Robaglia, 54e) – Preira, Jacomme, Guillomot, Carré – (o) Ortolan (Kotze, 64e), (m) Prier (Marion, 61e) – Loubière, Gbizie (Penitito, 64e), Decubber – Chauveau (cap., 72e), Pleindoux (Chauveau, 80e+3) – Visser (Ferrer, 49e), Trassoudaine (Chabeaudie, 37e), Sanguinetti (Poipy, 57e). Entr. : Maréchal, Dimartino et Denoyelle.

L’équipe d’Albi : Pilet (Decrop, 56e) – Marzocca, Robinson, Silafaï Leaana, Vasuinubu (Couchinave, 59e) – (o) Caminati (Pouzoullic 77e), (m) Queheille – Boutin (Foures Duffaut, 73e), Engelbrecht (Maciotta, 59e), Guillaume – Backhouse, André (cap.) – Nevers (Tchapnga Tchenou, 46e), Venter (Castant, 61e), Escur (Dedieu, 70e). Entr. : Bonello et Albouy.