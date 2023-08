Rugby [Nationale] : Des débuts laborieux pour Massy

Les Massicois ont peiné pour battre Tarbes samedi soir lors de la première journée de Nationale. Un succès 20-13 obtenu grâce notamment à quinze points de l’ouvreur Tom Deleuze.

Quatre mois après leur dernier match au stade Jules-Ladoumègue contre Oyonnax (5-33), futur promu en Top 14, les joueurs du RC Massy-Essone ont retrouvé leur pré samedi soir à l’occasion de l’ouverture de la saison de Nationale. Un match disputé en lever de rideau du match de préparation à la Coupe du monde entre le Portugal et Australie A qui n’aura pas transcendé le public massicois. Vainqueurs de Tarbes (20-13), les Bleus et Noirs ont été poussifs. « Ce n’était que le premier match mais il y a encore du travail », reconnaît Benoit Denoyelle, l’entraîneur des avants du RCME.

Massy, relégué de ProD2 mais outsider en Nationale

Relégués de ProD2 pour la quatrième fois en dix ans, les Massicois font figure d’outsiders dans un championnat toujours plus concurrentiel chaque saison, d’autant plus qu’ils ont dû réduire leur budget (3,7 millions) et resserrer leur effectif (36 joueurs contre 48 l’an passé). Une équipe qui compte encore 70% de joueurs ayant connu l’épopée du titre et de la montée en 2022, et ce malgré 25 départs à l’intersaison. Massy reste toutefois encore attractif à l’image de l’arrière Gogoladze, l’une des neuf recrues de la saison. Le Géorgien était l’un des cinq petits nouveaux sur la pelouse au coup d’envoi du match contre Tarbes avec le demi de mêlée Rubio, le 3e ligne Vidoni et les 2e ligne Pesvianidze et Rousset.

Face à des Tarbais, qui ne font pas partie des favoris aux phases finales, les partenaires de Victorien Jacomme ont eu du mal à passer la seconde. Il faut attendre la fin de la première période pour voir le premier essai des Essonniens à la suite d’une longue séquence des avants conclue par Tom Deleuze (13-0, 37e). L’ouvreur du RCME, également buteur, aura permis à son équipe de faire la course en tête, concrétisant au pied les moindres fautes adverses de près (3-0, 5e) ou de loin (6-0, 20e).

Bien que très peu dangereux, les Tarbais sont encore dans le coup au retour des vestiaires grâce à la botte de Fuertès (13-6, 43e). Mais après une penal-touche, enfin bien négociée, les Massicois se donnent de l’air grâce à un essai en coin de l’ailier Yanis Dit Robaglia (20-6, 64e).

Denoyelle : « Il faut élever notre niveau de jeu »

Alors que l’on pouvait espérer un bonus offensif sur le dernier quart d’heure, c’est finalement Tarbes qui parvient à décrocher un point grâce à un essai de pénalité dans les arrêts de jeu qui sanctionnait la mêlée massicoise (20-13) alors que Massy terminait la rencontre à 13. « Il faudra élever notre niveau de jeu sur la conquête, notamment en touche, car on n’aura pas autant de munitions dans les 22 adverses face à d’autres équipes », prévint Benoit Denoyelle. Devant son public, Massy a paru trop tendre. « ll faut travailler le jeu au sol, être plus agressifs sinon on aura du mal à être dans les six », poursuit le coach massicois.

Le prochain match à domicile (samedi 2 septembre à 19h) contre Narbonne, annoncé comme un candidat à la montée permettra d’en savoir un peu plus le potentiel des Massicois cette saison.

Aymeric Fourel

MASSY – TARBES : 20-13 (13-3). Arbitre : M. Dauvissat (Ligue Bourgogne/Franche-Comté). Spectateurs : 1 800 environ.

• Evolution du score : 3-0, 6-0, 13-0, 13-3 (mt), 13-6, 20-6, 20-13.

• Les points. Pour Massy : 2E Deleuze (37e), Dit Robaglia (64e) ; 2T et 3P (5e, 20e) : Deleuze. Pour Tarbes : 1E de pénalité (80e+5) ; 2P Fuertès (40e+5, 43e).

• Cartons jaunes : Nonkontwana (79e), Visser (80e+4) à Massy ; Tchitchiashvili (23e) à Tarbes.

• L’équipe de Massy : Gogoladze – Preira (Ferrer, 80e+4), Seigneuret (Cusson, 60e), Jacomme (cap.), Dit Robaglia – (o) Deleuze, (m) Rubio (Prier, 50e) – Vidoni (Ruyfelaere, 50e), Nonkontwana, Tissot (Boutin, 60e) – Rousset (Bruinsma, 50e), Pesvianidze – Ferrer (Visser, 55e), Trassoudaine (Duclieu, 55e), Poipy (Correa, 55e-80e+3). Entr. : Dimartino, Denoyelle et Delabroy.

• L’équipe de Tarbes : Berbizier – Trotta, Descoubet (Cantan, 40e+4), Pees (Latorre, 76e), Latorre (Camou, 65e) – (o) Fuertès, (m) Meric Audibert (Dulucq, 59e) – Saint-Guilhem (Bonnin, 48e), Ricart (Erasmus, 27e-33e puis 51e), Armary (cap.) – Peytavi, Rolland (Seuvou, 59e) – Tchitchiashvili, Lamothe (Mondon, 51e), Palisse (Combier, 59e). Entr. : Cabannes et Terrain.