Rugby [Nationale] : Et une demie pour Massy !

Les Massicois ont assuré leur billet direct pour les demi-finales de Nationale après leur victoire laborieuse contre Chambéry (19-13) vendredi soir au stade Jules-Ladoumègue.

C’est officiel depuis ce vendredi. Le RC Massy-Essonne terminera premier de la phase régulière de Nationale, validant ainsi son ticket pour les demi-finales, grâce à sa victoire contre Chambéry (9-13). Un succès aux forceps pour des Massicois moins à l’aise que lors de leurs dernières sorties à domicile.

Pressés de tuer le match le plus vite possible, les Massicois confondent vitesse et précipitation en première période. Ni en mêlée ni en touche, les partenaires d’Andrew Chauveau ne dominent leur sujet face à une équipe de Chambéry qui a pourtant fait l’impasse sur la rencontre. Les Savoyards sont venus dans l’Essonne avec une équipe très remaniée mais ces derniers sont encore dans les clous à la pause (0-10). Car, excepté un essai de Benjamin Prier, après une percée de Massimo Ortolan (20e), inscrit en infériorité numérique, les Massicois ne parviennent pas à creuser l’écart. « On a fait beaucoup d’erreurs en touche et dans le jeu au pied qui ne nous ont pas permis de nous mettre à l’abri rapidement, estime le co-entraîneur Julien Maréchal. On aurait dû compter un essai de plus à la pause si bien qu’on a laissé Chambéry dans le match. »

Les Savoyards tentent alors leur chance et, à la suite d’une pénal-touche, Dominguez, poussé par tout son pack, relance le match (13-10, 59e). L’essai chambérien a le don de piquer les Massicois qui réagissent dans la foulée sur une percée du 3e ligne Alexandre Loubière le long de la ligne de touche avant un relais avec Jean-Maurice Decubber qui échoue à un mètre de la ligne (64e). Sur la mêlée, Savin se met à la faute et Chambéry se retrouve pour la deuxième fois à 14 sans que le RCME en profite.

Au contraire, les visiteurs s’accrochent grâce à la botte de Lacombe (16-13, 71e) à laquelle Romain Clouté lui répond parfaitement. Auteur d’un sans faute au pied, l’arrière massicois permet à son équipe de se sortir du piège savoyard en deuxième période. « C’était la meilleure préparation pour les phases finales, apprécie Julien Maréchal. Et ce sera encore la même chose dimanche prochain à Suresnes lors du derby face à une équipe qui va nous faire la guerre. » Un match que le pilier Tidje Visser (épaule) et le centre Victorien Jacomme (cuisse) ne devraient pas disputer.

Aymeric Fourel