Rugby [Nationale] : Fin du rêve massicois

En s’inclinant sur le fil à Dijon (35-37) samedi dernier, les Massicois ont sans doute vu leurs derniers espoirs de qualification s’envoler.

Même si mathématiquement la qualification du RC Massy-Essonne pour les demi-finales de Nationale est toujours possible, elle semble plus que compromise après la défaite concédée samedi après-midi à Dijon (35-37). Une rencontre que les Massicois menaient pourtant encore à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Mais un essai rageur du talonneur remplaçant dijonnais, Lucas Marijon, suivi de la transformation d’Andréa Rabago, a privé les Massicois d’une victoire cruciale dans leur quête hypothétique d’une qualification.

Avec désormais six points de retard sur Narbonne (4e), vainqueur dimanche soir de Bourgoin dans la douleur (25-18), alors qu’il reste deux matchs à disputer dont le prochain chez leur concurrent direct audois, les partenaires de Benjamin Dumas n’ont plus leur destin entre les mains.

Comme souvent durant cette saison si particulière, les Massicois peuvent nourrir des regrets. Car après une entame complètement manquée (23-8, 28e) qui les a obligés à courir après le score, les Bleus et Noirs ont réussi à prendre les commandes de la rencontre à dix minutes de la fin sur un essai de Joseph Penitito (32-30, 70e) — son deuxième de l’après-midi— alors que les Dijonnais évoluaient à 14. Et bientôt à 13 après le carton rouge reçu par leur ouvreur Fuertès coupable d’un mauvais geste sur Quentin Pueyo (74e). Avec la pénalité réussie dans la foulée par Jean-Baptiste Claverie, Massy a même cinq points d’avance (35-30) à l’entame des cinq dernières minutes. Mais l’indiscipline (carton jaune de Devisme) leur a encore coûté cher. Au terme d’une dernière pénal-touche concrétisée par un essai en force des avants bourguignons, Dijon a privé Massy de la victoire.