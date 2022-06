Rugby [Nationale, finale] : Massy s’offre la cerise sur le gâteau

Une semaine après avoir validé la montée en ProD2, les Massicois ont terminé la saison en beauté en remportant le bouclier de champions de France de Nationale aux dépens de Soyaux/Angoulême (38-10) samedi après-midi à Blagnac.

Les joueurs du RC Massy-Essonne version 2021-2022 sont entrés un peu plus dans l’histoire du club samedi après-midi à Blagnac (Haute-Garonne) en devenant champions de France de Nationale. Une première pour le club, dont l’équipe fanion n’avait plus gagné de titre depuis 1998 et le double sacre obtenu en Fédérale 3 et en Fédérale B (réserves). Une éternité !

Contrairement à 2012 et 2014 où ils avaient laissé échapper le titre de Fédérale 1, les Massicois ont cette fois fait ce qu’il fallait pour soulever le bouclier. Dominateurs dans tous les secteurs de jeu, les Bleus et Noirs ont rapidement fait la différence : d’abord sur un essai de l’ailier Alex Preira en un contre un (10-0, 16e) puis sur un ballon porté aplati sous les poteaux par le pilier Nicolas Ferrer (20-0, 21e).

A la mi-temps, l’issue de la rencontre semble déjà scellée après un nouveau ballon porté converti par Pierre-Alexandre Duclieu (24-3, 40e+5). Massy maîtrise parfaitement son sujet et Alex Preira s’offre un doublé au retour des vestiaires (31-3, 44e). Et même si les Angoumoisins réagissent sur une pénalité vite jouée à la main par Gibouin (31-10, 57e), les Massicois profitent d’une boulette de Pierre Lafitte qui laisse échapper le ballon sur une relance. Du pain béni pour Mathieu Guillomot qui s’en va marquer entre les perches le sixième essai du RCME (38-10).

Aymeric Fourel