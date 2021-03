Rugby [Nationale] : Julien Maréchal revient à Massy

Actuel entraîneur des avants de l’US Ris-Orangis, Julien Maréchal s’est engagé avec le RC Massy-Essonne pour les deux prochaines saisons où il composera un nouveau duo avec Jean-Baptiste Dimartino, confirmé dans son rôle d’entraîneur des trois quarts.

Une saison et puis s’en va ! Arrivé l’été dernier d’Orsay (Fédérale 2) où il était en charge des avants, Julien Maréchal (35 ans) va quitter l’US Ris-Orangis (Féd. 2). Le technicien essonnien, qui n’aura dirigé que quatre matchs de l’équipe senior (1v, 3d) avant que le championnat ne soit interrompu en octobre dernier en raison du deuxième confinement, l’a annoncé sur la page Facebook du club dimanche dernier. « On aurait bien aimé le conserver mais Julien avait été clair avec nous. S’il recevait une proposition d’un club professionnel, il partirait », précise Eric Husson, le président de l’USRO. Et selon nos informations, ce club devrait être le RC Massy-Essonne où il a joué (2015-2017, Féd. 1) puis entraîné les espoirs (2017-2018).

Même si la fin de saison est actée depuis fin février, l’ancien 2e ligne qui a fait l’essentiel de sa carrière à Aurillac (2008-2015, Pro D2) épaulera le staff rissois jusqu’au 30 juin, notamment pour le futur recrutement.

Aymeric Fourel