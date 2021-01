Rugby [Nationale] : Massy à la relance

Battus la semaine passée à Blagnac pour leur retour à la compétition (13-16), les Massicois, désormais derniers de Nationale, doivent l’emporter ce samedi à domicile (14h) contre Tarbes pour ne pas compromettre un peu plus leurs chances de qualification pour les phases finales.

Lanterne rouge du championnat de Nationale avec une victoire en cinq matchs, le RC Massy-Essonne fait pâle figure en ce début d’année 2021. « C’est sûr qu’on est loin de l’ambition du club qui est de jouer les phases finales », reconnaît le co-président François Guionnet, très déçu après la défaite à Blagnac samedi dernier (13-16), notamment au niveau de la manière. « Une déception partagée par l’ensemble des joueurs et du staff », poursuit le dirigeant massicois. Mathieu Bonello, le coach des avants, nourrissait en effet pas mal de regrets car son équipe a mené une bonne partie de la rencontre avec « 60 % de possession et 60 % d’occupation du terrain » mais ses joueurs ont eu trop de manques, en touche et dans le jeu au pied, pour espérer revenir avec un succès de la Haute-Garonne. Dans l’ensemble, les partenaires d’Andrew Chauveau ont manqué de maîtrise alors qu’ils avaient réalisé une entame parfaite (10-0, 7e).

Bonello : « Le championnat est encore très serré »

Privés de compétition depuis plus de trois mois durant lequel l’effectif a été touché par le Covid-19 (plus d’une vingtaine de joueurs positifs), les Massicois manquent de repères comme tous les clubs de Nationale. Mais à la différence des grosses écuries du championnat (Nice, Bourg-en-Bresse, Dax, Albi, Narbonne…), les Bleus et Noirs ont raté leur début de saison (trois défaites), les mettant déjà sous pression. « Il nous manque des points mais on a deux matchs en retard. Le championnat est encore très serré. Il suffit de faire une série pour se relancer. C’est bien beau de le dire mais il faut le faire », lance Mathieu Bonello, conscient qu’une victoire contre Tarbes est cruciale pour le moral des troupes comme pour les ambitions du club.

Malgré la position de relégable du RCME, le président Guionnet ne veut pas entendre parler de maintien : « Il reste quinze matchs, on est à huit points de la 4e place (ndlr : Dax). On ne peut pas envisager autre chose que les phases finales. Il faut remettre en place un certain nombre de fondamentaux (combat, conquête…) pour renouer avec le succès. Et je fais confiance à l’équipe et au staff pour réussir cette phase retour. »

Dans un stade Jules-Ladoumègue à huis clos, où la neige est attendue, les Massicois devront faire corps pour renouer avec le succès contre Tarbes. Une équipe qui les avait battus en ouverture du championnat (13-23) le 12 septembre dernier.

• Le match contre Tarbes se déroulant à huis clos, le RCME propose une diffusion en direct vidéo depuis sa page Facebook RCME Live Match.