Rugby (Nationale) : Massy à la relance

Après une saison décevante (9e), le RC Massy-Essonne veut se battre avec les meilleurs pour retrouver les phases finales de Nationale. Premier match ce vendredi (19h30) à Chambéry.

La saison 2024-2025 de Nationale a démarré la semaine passée sans le RC Massy-Essonne. Rassurez-vous, les Massicois étaient exempts en raison du forfait général du RC Hyères/Carqueiranne (lire Le Républicain du 15 août). « On aurait préféré débuter vendredi dernier, commente Benoît Denoyelle, le co-manager du RCME. On connaissait la situation financière de Hyères depuis début août. On a pu s’adapter. » Les Essonniens ont ainsi effectué un entraînement dirigé mercredi 21 août à Orléans (promu en N2) avant de préparer le premier match de la saison ce vendredi à Chambéry. Les Bleus et Noirs auront fort à faire face à l’une des deux équipes – avec Rouen – à s’être imposées à l’extérieur lors de la 1re journée

(24-20 à Bourgoin). Un vrai test face à l’un des nombreux candidats à la montée.

Aux dires du nouveau président de la SASP, Philippe Lécuyer, Massy en fait partie. « On a très envie de monter, mais par rapport à la saison passée, ce serait manquer d’humilité, tempère Benoît Denoyelle, d’autant que le championnat est de plus en plus relevé. On va déjà tout faire pour être dans le top 6, ce que l’on n’a pas su faire l’an dernier. Et aIl y a deux ans, avec le onzième budget de Nationale, Massy avait réussi à remonter en ProD2 au terme d’une saison exceptionnelle marquée par treize succès consécutifs. « C’était un exploit qui sera difficile à rééditer tant le niveau du championnat a augmenté, estime Benoit Denoyelle. La Nationale est devenue très dense avec des clubs qui s’arment de plus en plus en faisant appel à d’anciens joueurs de Top 14 et de ProD2 et à des jeunes sortis de centre de formation qui n’ont pu franchir le palier du haut niveau. En Nationale, il n’y a désormais plus de matchs où on l’on peut faire l’impasse. »près, en phases finales, c’est un nouveau championnat qui commence. Les cartes seront redistribuées. »

Il y a deux ans, avec le onzième budget de Nationale, Massy avait réussi à remonter en ProD2 au terme d’une saison exceptionnelle marquée par treize succès consécutifs. « C’était un exploit qui sera difficile à rééditer tant le niveau du championnat a augmenté, estime Benoit Denoyelle. La Nationale est devenue très dense avec des clubs qui s’arment de plus en plus en faisant appel à d’anciens joueurs de Top 14 et de ProD2 et à des jeunes sortis de centre de formation qui n’ont pu franchir le palier du haut niveau. En Nationale, il n’y a désormais plus de matchs où on l’on peut faire l’impasse. »

Aymeric Fourel

Lire la suite de l’article dans l’édition du Républicain de l’Essonne du jeudi 29 août.