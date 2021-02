Rugby [Nationale] : Massy à l’arraché

Au terme d’une fin de match folle, les Massicois l’ont emporté contre Bourgoin sur un essai collectif dans les arrêts de jeu.

Les Massicois sont passés tout près d’une nouvelle désillusion à domicile dimanche après-midi. Menés au score à trois minutes de la fin (23-26, 77e), les joueurs du tandem Bonello-Dimartino ont réussi à renverser la vapeur sur un dernier ballon porté consécutif à une penal-touche à cinq mètres de la ligne adverse. Un essai inscrit à la 84e minute par le talonneur remplaçant Pierre Trassoudaine, poussé par toute son équipe dans l’en-but. Celui-là même qui avait laissé ses partenaires à 14 pendant dix minutes après un carton jaune (68e). Une infériorité numérique qui coûta la bagatelle de dix points : un essai de pénalité à la suite d’une faute en mêlée du pilier Guiterembi Vickos, dont c’était le premier match depuis son arrivée — libre — en octobre (72e), puis trois points de plus de l’arrière Nicolas Cachet (77e). Avec un seul échec chacun, le buteur berjallien (5/6) et son homologue massicois, Romain Clouté (8/9), se sont offert une belle lutte à distance au gré des pénalités accordées par l’arbitre. En première période, elles ont permis à Massy de se remettre sur les bons rails (12-10, 35e) après une mauvaise entame. Car Bourgoin a su profiter de ses deux seules incursions dans le camp massicois pour inscrire dix points en cinq minutes dont un essai de Mathieu Nicolas (3-10, 12e). Toujours appliqués en conquête et sérieux en défense, les Essonniens vont pousser à la faute les Isérois et revenir au score. Et pour parfaire une fin de première période réussie, Victorien Jacommé, après une passe redoublée avec Benjamin Dumas, s’en va inscrire le premier essai du RCME (17-10, 39e).

Dimartino : « L’équipe a été solidaire »

Impeccable dans ses coups de pied, Clouté donne dix points de plus à son équipe au retour des vestiaires (20-10, 45e). Dans la foulée, un rush de Dumas de plus de 50 mètres sème la panique dans la défense berjalienne mais ne peut servir Dit Robaglia dans de bonnes conditions (46e). « On doit tuer le match à ce moment-là. Au contraire, on n’arrive pas à prendre le large et on reste à portée de fusil de nos adversaires », peste Mathieu Bonello, le coach des avants. Cachet permet aux Berjalliens de rester dans le match (23-16, 57e). Ces derniers croient même à la victoire vingt minutes plus tard sur une nouvelle pénalité de leur arrière (23-26, 77e) mais c’était sans compter sur la volonté des Massicois. « Après l’essai de pénalité très sévère, on n’a pas sombré. L’équipe s’est montrée solidaire et à montré qu’elle était capable de se transcender pour aller chercher la victoire », s’enthousiasme Jean-Baptiste Dimartino. Intenable sur le banc de touche durant les dernières minutes de la rencontre, le coach des trois quarts massicois était fou de joie lorsque Trassoudaine, poussé par tout son pack, franchit la ligne au bout de quatre minutes d’arrêts de jeu. François Guionnet, le président du RCME, pouvait souffler. Massy reste dans la course aux phases finales avant de recevoir Bourg-en-Bresse, le poids lourd du championnat, samedi prochain (15h) au stade Jules-Ladoumègue. Ce sera sans le pilier Adrien Devisme, victime d’un claquage à l’ischio-jambier droit (14e) ni le 2e ligne et international namibien Tjiuee Uanivi, victime d’une commotion sur un choc avec le 3e ligne du CSBJ, Camille Jarreau (64e).