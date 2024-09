Rugby (Nationale) : Massy a pris son temps

Les Massicois ont réussi leur retour au Ladoumègue en décrochant une victoire bonifiée face au promu Marcq-en-Barœul mais ils ont dû attendre les cinq dernières minutes pour faire la différence.

LE MATCH

Non retenu avec le Stade Français pour le déplacement à Bordeaux samedi soir lors de la 1re journée du Top 14, Andy Timo en a profité pour venir à Massy donner le coup d’envoi fictif du premier match de la saison au Ladoumègue. La présence du champion olympique de rugby à porté chance à son club formateur qui s’est imposé contre Marcq-en-Barœul (35-20). Mais le promu nordiste a donné du fil à retordre aux Essonniens.

A défaut de marquer le premier essai au bout de trente secondes de jeu à la suite d’une percée plein champ de Martin Carré — ce dernier n’ayant pu aplatir —, les Massicois se font cueillir après une penaltouche à 5 mètres. Le 3e ligne Beaumont récupère le ballon et franchit la ligne au près (9e). Dany Antunès transfome (0-7). La réaction du RCME ne se fait pas attendre. Le capitaine Alexandre Loubière convertit un ballon porté (7-7, 14e).

Encore perfectibles dans leur jeu au sol, les Bleus et Noirs se mettent à la faute à plusieurs reprises en première période. Antunès en profite pour passer deux pénalités, dont l’une avec l’aide de la barre transversale (7-13, 28e). Menés, les Massicois trouvent leur salut en touche. S’ils ratent une belle occasion à quelques mètres de la ligne adverse après un lancer pas droit, ils négocient parfaitement la suivante conclue par le pilier sud-africain Tidjee Visser. Avec la transformation d’Alexandre Borie, Massy reprend le score (14-13, 33e).

Loubière, très en vue en cette première période, permet à Massy de récupérer une mêlée à 5 mètres de la ligne nordiste. Dans la foulée, Arthur Seigneuret marque (21-13, 40e). Mais les visiteurs n’ont pas dit leur dernier mot. Au retour des vestiaires, les hommes de Morgan Champagne, se remettent dans le match par l’intermédiaire du 2e ligne Rendé, insaisissable (21-20, 44e).

Malgré une infériorité numérique de part et d’autre, notamment le 3e ligne massicois Diego Pinheiro Ruiz qui était à peine entré sur la pelouse (50e), le score n’évolue pas jusque dans le money-time. La faute à beaucoup de déchets techniques. C’est finalement sur une mêlée face aux poteaux que les Massicois font la différence. Le 3e ligne centre Simon Cowley hérite du ballon pour filer entre les perches (28-20, 75e). Alors que Marcq-en-Barœul lance une dernière action pour tenter de décrocher un bonus défensif mérité, Giorgi Gogoladze intercepte un ballon pour un cinquième essai synonyme de bonus offensif heureux (35-20, 80e+2).

Aymeric Fourel

LES REACTIONS

Benoit Denoyelle (co-manager de Massy) : « On aurait pu se rendre le match plus facile mais on a commis plein de petites maladresses. On réalise deux mauvaises entames de mi-temps, mais la victoire n’est pas imméritée. On a montré un bel état d’esprit et on a été solide en conquête. Il y a encore des petites erreurs à gommer mais c’est encourageant. On prend cinq points. On ne va pas bouder notre plaisir. »

Morgan Champagne (entraîneur des avants de Marc-en-Barœul) : « On réalise un bon match mais on ne ramène pas encore de points alors qu’à dix minutes de la fin, on pouvait potentiellement gagner le match. Je suis énervé après l’arbitre car il accorde l’essai à Massy sur la mêlée face aux poteaux alors que le ballon n’a pas été correctement introduit. On fait encore trop de fautes. A nous de faire un match complet samedi prochain contre Périgueux. »