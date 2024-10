Rugby (Nationale) : Massy bute sur un mur

Les Massicois ont conclu leur deuxième bloc par une défaite contre Carcassonne (6-12) samedi soir. La première de la saison au Ladoumègue mais surtout la troisième en quatre matchs.

Une semaine après le non-match réalisé à Bourg-en-Bresse (6-16), les Massicois se devaient de réagir à domicile. C’est raté. Ils se sont inclinés contre Carcassonne (6-12) samedi soir à l’issue d’un match « très frustrant », dixit Benoit Denoyelle, le co-manager du RCME. « Malgré les conditions climatiques, on a voulu jouer au rugby mais on s’est fait punir. Carcassonne a bien défendu. Ils sont venus quatre fois dans notre camp, ils ont mis douze points et nous on est rentré dix ou douze fois dans leur 22 et on n’a inscrit que six points. On a manqué clairement de réalisme. »

Les Massicois n’ont pas profité de leurs nombreuses supériorités, notamment après le carton rouge de Naivalu pour une manchette (11e). Quelques minutes plus tard, Tom Cusson a lui aussi écopé de la même sanction pour un coude en avant (28e). Alexandre Borie avait entre temps donné six points d’avance au RCME (6-0, 27e). Mais les Bleus et Noirs ne marqueront plus le moindre point. Au contraire des Audois qui trouveront les perches à quatre reprises sur trois pénalités et un drop.

En deuxième période, les Massicois ont donné l’impression de pouvoir tuer le match mais ils n’ont pas été récompensés de leurs efforts alors qu’ils étaient à nouveau en supériorité numérique. « On se trompe sur une touche, on commet plusieurs en-avants au contact, on fait deux séquences à vingt temps de jeu, mais on n’a pas un avantage. Carcassonne a très bien défendu, commente Benoit Denoyelle. On arrive dans le rugby d’hiver. Des temps comme ça on va en avoir beaucoup. On ne va pouvoir faire ça tout le temps. Il va falloir savoir alterner jeu à la main et jeu au pied. »

Les Massicois (10es) ont désormais deux semaines pour préparer leur déplacement à Narbonne (4e).

Aymeric Fourel

MASSY – CARCASSONNE : 6-12 (6-6). Arbitre : M.Maset (Ligue Occitane). Spectateurs : 1 200.

• Evolution du score : 3-0, 6-0, 6-3, 6-6 (mt), 6-9, 6-12.

• Les points. Pour Massy : 2P Borie (1re, 27e). Pour Carcassonne : 3P Michet (29e, 35e), Puletua (69e) ; 1D Chalies (47e).

• Cartons rouges : Cusson (28e) à Massy ; Naivalu (11e) à Carcassonne. Cartons jaunes : Ferrer (22e), Blanc (68e) à Massy ; Arnold (22e), Herjean (53e) à Carcassonne.

• L’équipe de Massy : Borie – Gogoladze, Seigneuret (Lopez Bontempo, 69e), Cusson, Carré (Mouandjo, 69e) – (o) Lacombe, (m) Blanc – Loubière (cap.), Cowley (Pienaar, 22e-32e), Boutin (Tissot, 58e) – Mahu, Pesvianidze – Ferrer (Pienaar, 66e), Sonzogni (Trassoudaine, 49e), Fisiihoi (Visser, 49e). Entr. : Denoyelle et Ouchene.

• L’équipe de Carcassonne : Chalies (Doyhenard, 62e) – Gadea, Naivalu, Puletua, Egiziano – (o) Michet, (m) Munilla Lo Duca – Herjean (cap.), Hoarau, Millan (Lorenzon, 22e-32e puis Bedou, 62e) – Fontaine (Iftiminiuc, 62e), Sese (Guyot, 55e-80e) – Akhobadze (Lorenzon, 4e-12e puis Lorenzon, 57e), Villerouge (Carbou, 49e), Arnold (Lorenzon, 62e). Entr. : Aué et Escribano.