Rugby [Nationale] : Massy conquérant

Vainqueurs de Dax avec le bonus, dimanche après-midi, les Massicois ont conclu de la plus belle des manières un bloc très relevé. Ils restent toujours en course pour les demi-finales du championnat de Nationale.

Huit jours après l’exploit réalisé sur la pelouse du leader Bourg-en-Bresse (31-29), le RC Massy-Essonne a confirmé à domicile ce dimanche contre Dax (31-17). Un deuxième succès de rang – une première cette saison – qui permet aux Bleus et Noirs de mener la chasse derrière le quatuor Nice-Bourg-Narbonne-Albi. « On savait qu’en perdant ce match, nos espoirs seraient définitivement enterrés, lance le capitaine Benjamin Dumas, mais après une première période compliquée face au vent, on a bien réagi. »

Malmenés durant les quarante premières minutes, les Massicois ont fait le dos rond. Incapables de déplacer le jeu dans le camp dacquois, ils ont beaucoup subi. Mais sur leur seule incursion dans les 22 mètres adverses, ils parviennent tout de même à trouver l’ouverture par le talonneur Pierre Trassoudaine, profitant d’un franchissement de Maxime Danton (5-3, 10e). Un avantage de courte durée car les Landais leur répondent onze minutes plus tard à la suite d’une penal-touche (5-8). Un essai qui vient concrétiser deux longues séquences de jeu dacquoises. Contraints de relancer à la main en raison du vent, les Massicois rendent trop vite le ballon à leurs adversaires et se retrouvent souvent acculés dans leurs 22 mètres, s’exposant à des pénalités. Une aubaine pour Curutchet, le buteur dacquois, qui aggrave le score avant la pause (5-14).

Penitito marque l’essai du bonus

Changement de physionomie au retour des vestiaires. Malgré une nouvelle pénalité de Curutchet, qui offre douze points d’avance aux Landais (12-17, 50e), les joueurs du RCME ne paniquent pas et font à leur tour le siège du camp adverse. Ils profitent même d’un mauvais geste de Faïtotoa sur Romain Clouté pour se retrouver en supériorité numérique durant dix minutes (52e). Dax va le payer cher. En trois minutes, le pilier uruguayen Mateo Sanguinetti (54e) puis le talonneur Thomas Bordes (57e), qui venaient de faire leur entrée, concrétisent deux ballons portés. Massy reprend les commandes de la rencontre et ne les lâchera plus jusqu’à la fin. Joseph Penitito, autre entrant décisif, inscrit l’essai du bonus offensif (68e) que Bordes va conforter en fin de match après un deuxième essai personnel (31-17, 74e) sur un nouveau ballon porté. « Certes, on marque quatre de nos cinq essais sur maul mais il n’y a encore pas si longtemps on avait du mal à terminer nos actions, se félicite Benjamin Dumas. Aujourd’hui, on a montré du caractère car, même dans la difficulté, on ne s’est pas désunis. »