Rugby [Nationale] : Massy crée l’exploit chez le leader

Battus à domicile par Bourg-en-Bresse (10-11) il y a une semaine, les Massicois ont pris leur revanche samedi après-midi dans l’Ain au terme d’un match complètement dingue (31-29).

Depuis le début de saison, les fins de match des joueurs du RC Massy-Essonne sont souvent marquées par des retournements de situation en leur défaveur comme à Blagnac, le 9 janvier dernier, lors de reprise du championnat. Alors que la victoire leur tendait les bras, ils ne sont repartis qu’avec le bonus défensif (13-16). Deux semaines plus tard à domicile contre Chambéry, ils concédaient un essai dans les arrêts de jeu qui leur coûtait encore la victoire (16-16). Puis à Nice, le 13 février, ils n’ont pas été loin de tenir en échec le leader de l’époque mais ils négociaient mal une pénal-touche à la dernière minute (12-19). En revanche, une semaine plus tard contre Bourgoin, ils ont bien failli s’incliner avant de renverser la vapeur dans les arrêts de jeu grâce à un essai collectif (30-26).

25 point d’avance à la pause

Samedi après-midi, chez le leader Bourg-en-Bresse, on a bien cru que les Massicois allaient de nouveau nourrir des regrets quand Baptiste Viard, le buteur bressan, s’élança pour la pénalité de la gagne dans les arrêts de jeu. Mais cette fois, les Dieux du rugby étaient avec le RCME. Le ballon passa à gauche des perches, provoquant les cris de joie dans les rangs massicois. Les joueurs en tribunes coururent rejoindre leurs partenaires sur la pelouse pour fêter la victoire (31-29) en forme d’exploit. Car les Bressans n’avaient plus perdu dans leur stade Marcel-Verchère depuis plus de deux ans.

Battus une semaine plus tôt à Jules-Ladoumègue par ces mêmes Bressans (10-11), les Massicois se voulaient revanchards. Mais de là à gagner… Grâce à une entame de match parfaite ponctuée d’un essai en contre d’Alex Preira (10-0, 12e), les Essonniens ont pu faire la course en tête. Profitant des fautes adverses avec un réalisme encore jamais vu cette saison, les joueurs du tandem Bonello-Dimartino ont creusé l’écart. Joseph Penitito convertit une penal-touche à 5 mètres de la ligne d’en-but par un deuxième essai (15-3, 24e) avant que Benjamin Dumas n’inscrive le troisième à la suite d’une transversale au pied de Massimo Ortolan pour Adriu Delai (25-3, 35e). Le score était même de 28-3 à la pause après une pénalité d’Ortolan, impeccable dans son jeu au pied pour sa première titularisation de la saison.