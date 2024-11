Rugby (Nationale) : Massy au rendez-vous du derby

Les Massicois ont renoué avec le succès samedi soir au Ladoumègue à l’occasion du derby francilien contre Suresnes (39-18). Une victoire bonifiée arrachée dans les arrêts de jeu qui leur permet de se replacer dans la course au top 6.

Il y a bien longtemps qu’on n’avait pas vu une équipe de Massy aussi flamboyante dans le jeu. Auteurs de cinq essais samedi soir contre Suresnes (39-18), les Massicois ont remporté le derby francilien de Nationale pour la cinquième fois en sept confrontations. La notion de derby a sans doute été déterminante dans la performance des Bleus et Noirs. « On avait à cœur de s’imposer. On a préparé ce match comme un derby, même si en terme d’engagement, on s’est rendu compte qu’ils ne sont pas trop venus nous « faire la guerre » », a commenté Benoit Denoyelle à l’issue de la rencontre. Le co-manager du RCME était « très satisfait de la force de caractère de son groupe qui est allé cherché le bonus « off » à la 84e minute ». Sur un magnifique mouvement collectif mêlant avants et trois quarts, l’ailier Giorgi Gogoladze est venu inscrire le cinquième essai massicois.

En cinq minutes, les Essonniens ont récupéré un bonus qui a bien failli leur échapper après la réaction de Suresnes dans les dix dernières minutes, marquée par deux essais coup sur coup. Le 3e ligne Simon Veyrac conclut d’abord une séquence des avants (27-11, 70e) avant que Marvin Woki, ancien de la maison massicoise et frère de Cameron qui évolue au Racing, ne lui emboîte le pas (27-18, 75e). « Les joueurs auraient pu se contenter de la victoire, qui était l’objectif avant la rencontre, mais ils ont fait encore mieux », se félicite Djamel Ouchene, tout sourire au moment de regagner les vestiaires.

Vingt minutes pour se libérer

Les Massicois auront mis une vingtaine de minutes pour se libérer. « Après les défaites à domicile contre Carcassonne (6-12) et à Narbonne (20-21), on avait un peu la pression. On était un peu pris par l’enjeu », reconnaît Benoit Denoyelle. Outre des lancements de jeu compliqués, notamment en touche, les partenaires d’Alexandre Loubière ont commis beaucoup d’en-avants. C’est un festival en première période. La faute à l’humidité ambiante en cette soirée automnale. Il faut attendre le quart d’heure de jeu pour voir le RCME remporter un premier ruck qui donne l’occasion à Christian Lacombe de remettre les deux équipes à égalité (3-3, 17e).

Les visiteurs ne sont pas bien dangereux. Les quelques incursions dans les 22 massicois ne donnent lieu qu’à deux pénalités de Guého. La seconde intervient à la suite d’une des rares mêlées où les Bleus et Noirs se sont mis à la faute (3-6, 27e). Dans la foulée, Julien Blanc sonne le réveil des Massicois. Le demi de mêlée est à l’initiative d’un mouvement collectif sur lequel Loubière perfore la défense adverse. Les avants prennent le relais jusqu’à ce que Simon Cowley termine le travail en force. Lacombe transforme et Massy mène pour la première fois du match (10-6, 28e). Après trois points supplémentaires avant la pause (13,6, 36e), l’ouvreur massicois est à l’origine du deuxième essai au retour des vestiaires. A la suite d’un petit coup de pied par-dessus la défense pour lui-même, il transmet à Arthur Seigneuret qui n’a plus qu’à sauter dans l’en-but (20-6, 42e).

La rencontre tombe alors dans un faux rythme. Suresnes fait rentrer du sang neuf (six joueurs) pour tenter de revenir à la marque mais rien n’y fait (56e). Massy inscrit même un troisième essai par Lucas Mignot sur une attaque plein champ de l’Argentin Gonzalo Bontempo (27-6, 64e). Vexés, les joueurs des Hauts-de-Seine marquent coup sur coup (27-18) mais les Massicois, bien décidés à avoir le dernier mot dans ce derby, leur répondent par deux essais. Le premier par Hugo Boutin qui met définitivement Massy à l’abri (34-18, 79e). Le second par Gogoladze qui conclut le match de la plus belle des manières. Djamel Ouchene peut sauter dans les bras de Benoit Denoyelle. Massy a renoué avec le succès et se replace dans la course au top 6 en revenant à cinq points d’Albi (6e), son prochain adversaire.

Aymeric Fourel

MASSY – SURESNES : 39-18 (13-6). Arbitre : M. Caulier (Ligue Occitanie). Spectateurs : 900 spectateurs environ.

• Evolution du score : 0-3, 3-3, 3-6, 10-6, 13-6 (mt), 20-6, 27-6, 27-11, 27-18, 34-18, 39-18.

• Les points. Pour Massy : 5E Cowley (28e), Seigneuret (42e), Mignot (64e), Boutin (79e), Gogoladze (80e+4) ; 4T (28e, 42e, 64e, 79e) et 2P (17e, 36e) Lacombe. Pour Suresnes : 2E Veyrac (70e), Woki (75e) ; 1T (75e) et 2P (3e, 27e) Guého.

• Carton jaune : Desbordes (32e) à Suresnes.

• L’équipe de Massy : Carré – Gogoladze, Seigneuret (Bontempo, 62e), Mignot, Mouandjo (Preira, 62e) – (o) Lacombe, (m) Blanc (Rubio, 66e) – Loubière (cap.), Cowley (Tissot, 79e), Tissot (Boutin, 60e) – Mahu, Pesvianidze (Rousset, 66e) – Ferrer (Visser, 49e), Trassoudaine (Sonzogni, 49e), Fisi’ihoi (Correa, 60e). Entr. : Denoyelle et Ouchene.

• L’équipe de Suresnes : Guého – Clément (Baudy, 56e), Taulagi (Barnier, 56e), Tuvai, Fournier – (o) Lacoste, (m) Lacroix (cap.) (Bachiri, 56e) – Bozic (Woki, 68e), Mendès de Almeida (Veyrac, 45e), Desbordes – Woki (Yahi, 60e), Bekov – Vickos (Audoire, 56e), Lesueur (Martin, 56e), Coulibaly (Sebire, 56e). Entr. : Auradou et Stoltz.