Rugby [Nationale] : Massy déroule

Malgré une entame moyenne, due à un XV largement remanié, les Massicois ont fait honneur à leur statut de leaders de Nationale ce samedi en atomisant Dijon (49-10) au stade Jules-Ladoumègue.

Sans se montrer transcendants, les partenaires de Jordi Pleindoux sont facilement venus à bout de Dijon, en cette fin d’après-midi. Une seizième victoire qui se dessine dès la première période avec trois essais inscrits (et transformés par Romain Clouté), contre une petite pénalité côté bourguignon (21-3). Pourtant gênés en touche, les Essonniens règnent en maître sur la mêlée. C’est pourtant sur une pénaltouche et un remarquable groupé pénétrant que Corentin Chabeaudie trouve la faille (7-0, 18e). Allez comprendre.

Avec l’entrée en jeu des habituels titulaires, la seconde période se transforme en feu d’artifice pour les supporters du RC Massy-Essonne. Quatre nouveaux essais — c’est à dire sept au total — pour sept marqueurs différents. Le jeune (19 ans) trois-quarts aile Perry Mayo, qui honorait sa première titularisation en Nationale, n’aura pas eu le bonheur d’entrer dans la zone d’en-but dijonnaise. Souhaitons-lui d’y parvenir bientôt et pourquoi pas dès la semaine prochaine, encore sur la pelouse du stade Jules-Ladoumègue, à l’occasion de la réception d’Aubenas/Vals. « J’ai tenté, je me suis fait plaisir et j’espère que la suite continuera à nous sourire », lance le jeune homme à la tignasse blonde avec le sentiment du devoir accompli.