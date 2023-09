Rugby (Nationale) : Massy échoue d’un rien face à Narbonne

Après une victoire laborieuse contre Tarbes la semaine passée (20-13), Massy se savait attendu au tournant samedi soir pour la réception de Narbonne et son recrutement XXL (Bosch, Valentine, Betham…). Battus 27-23 au terme d’un match à suspens, les Massicois peuvent nourrir des regrets.

LE MATCH

Menés à la pause après deux essais narbonnais (11-17), le premier par Abescat Leroy après une percée de 40 mètres le long de la ligne de touche (17e), le second par Giorgis en coin (37e), les Massicois ont passé la majeure partie du match à courir après le score. Même si Giorgi Gogoladze avait remis son équipe dans le sens de la marche après un exploit personnel qui laissa sur le ventre un adversaire (11-10, 24e), l’arrière géorgien est toutefois coupable sur le troisième essai visiteur. En voulant relancer à la main de ses 22, l’ancien Aurillacois rate sa passe vers Dit Robaglia qui finit en touche. Sur l’action qui suit, Narbonne ne manque pas l’occasion de faire le break sur un ballon porté conclu par David (16-27, 57e). Mais les Massicois se relancent sur un essai de pénalité qui sanctionne la mêlée audoise (23-27). Malgré une grosse débauche d’énergie en fin de match, les Essonniens confondent vitesse et précipitation à l’image de Rousset qui se fait voler le ballon à l’approche de la ligne d’en-but. Malgré plusieurs mêlée à 5 mètres, Massy ne parvient pas à trouver l’ouverture dans la défense narbonnaise.

LES DECLARATIONS

Victorien Jacomme (capitaine du RC Massy-Essonne) : « Il y a beaucoup de frustration ce soir. On perd à la maison après avoir fait un bon match mais on commet deux-trois erreurs qu’on paie cash. Narbonne ne nous a pas proposé un meilleur rugby que nous. Mais, sur la physionomie du match, on n’a pas su tuer le match à cause d’approximations. Ce n’était que le deuxième match de la saison. Malgré la défaite, il y a du positif. Les gars ont été valeureux. »

Sébastien Logerot, entraîneur de la défense du RC Narbonne : « C’est une victoire un peu à l’arraché, aux forceps, au courage. On a défendu notre ligne pendant cinq minutes sans craquer. On est super content de l’état d’esprit. On aurait pu se rendre plus facile le match mais on a manqué de maîtrise. On a eu pourtant onze points d’avance avec le vent favorable. On va savourer cette victoire à Massy qui est une grosse écurie de Nationale mais on a encore beaucoup de travail. En tout cas, ça valide les deux mois de préparation. »

LA FICHE TECHNIQUE

MASSY – NARBONNE : 23-27 (11-17). Arbitre : M. Pasteur (Ligue Bourgogne/Franche-Comté). Spectateurs : 1 100 environ

• Evolution du score : 3-0, 3-3, 3-10, 6-10, 11-10, 11-17 (mt), 16-17, 16-20, 16-27, 23-27.

• Les points. Pour Massy : 3E Gogoladze (24e), Deleuze (49e), de pénalité (67e) ; 2P Deleuze (11e, 22e). Pour Narbonne : 3E Abescat Leroy (17e), Giorgis (37e), David (57e) : 3T et 2P (16e, 53e) Bosch.

• Cartons jaunes : David (62e), Mias (80e+2) à Narbonne.

• L’équipe de Massy : Gogoladze – Preira, Cusson (Seigneuret, 68e), Jacomme (cap.), Dit Robaglia – (o) Deleuze, (m) Prier (Rubio, 56e) – Ruyffelaere (Vidoni, 56e), Nonkontwana, Boutin (Tissot, 50e) – Bruinsma (Rousset, 50e), Pesvianidze – T. Visser (Ferrer, 56e), Trassoudaine (Duclieu, 68e), Correa (Poipy, 56e). Entr. : Dimartino, Denoyelle et Delabroy.

• L’équipe de Narbonne : Auradou – Ducom, Nueno, Betham (cap.) (Mias, 52e), Giorgis – (o) Bosch (Chauvet, 75e), (m) Valentine (Barbaste, 50e) – Abescat Leroy (Nakobukobua, 50e), Malet, Clauzade – D. Visser (Kbaïer, 56e), Caffo (D. Visser, 71e) – Tikoipau (Castinel, 56e-80e), Esteriola (David, 50e), Moise (Abadie, mt). Entr. : Seron, Logerot et Mach.

Remplacement temporaire : Esteriola pour Ducom (66e-72e).