Rugby (Nationale) : Massy fait tomber le leader

Les Massicois ont parfaitement débuté le deuxième bloc en dominant le leader invaincu Périgueux (23-15) samedi soir au Ladoumègue au terme d’un match maîtrisé.

Djamel Ouchene était tout sourire samedi soir à l’issue de la victoire du RC Massy-Essonne contre le leader Périgueux (23-15). Le co-manager était « très content de la performance de ses trois-quarts », auteurs des deux essais massicois, mais surtout très satisfait d’avoir gagné contre son ancien club. « C’était un contexte particulier. J’ai beaucoup d’amis dans le staff et parmi les joueurs de Périgueux. Quand j’ai vu tout le monde avant la rencontre, que tous m’ont fait la bise, m’ont fait des blagues du style « Alors tu n’a pas mis les crampons, on joue bientôt, dépêche-toi ! », ça m’a fait bizarre. Il y avait une petite émotion à la fin car j’ai vécu quatre belles années à Périgueux. »

Sur la pelouse, les Massicois ont joué un mauvais tour aux Périgourdins, qui étaient venus pour enchaîner un cinquième succès de rang mais ils n’ont fait que courir après le score. Les Essonniens menaient même 13-0 après moins de vingt minutes de jeu. Dès la 6e minute, Alex Preira conclut en bout de ligne une longue action partie d’une touche initiée par les trois quarts du RCME avec le soutien de leurs avants. Alexandre Borie transforme (7-0, 6e). L’arrière massicois inscrit deux pénalités supplémentaires pour faire grimper le score à 13-0 (18e). Cinq minutes plus tard, Tom Cusson perce la défense adverse mais la finition laisse à désirer par trop de précipitation. « On arrive à franchir mais on veut finir trop vite les coups », regrette Benoit Denoyelle, le co-manager massicois en charge des avants, qui a apprécié l’engagement de son équipe : « On a répondu présent dans l’agressivité. Il fallait gagner les collisions, on l’a fait. »

Périgueux ne parvient pas à mettre la main sur le ballon. Les quelques mouvements des Dordognots sont vite annihilés par la grosse défense massicoise ou par quelques maladresses. Il faut attendre la 22e minute pour voir Périgueux inscrire ses premiers points (13-3), mais ils ne sont pas toujours allés dans les 22 mètres masscois. Ils y parviennent enfin cinq minutes plus tard après une belle relance de Camou sur l’aile gauche avant de servir Hutley qui poursuit l’action au pied. Ce dernier est déséquilibré par Borie sans que l’arbitre ne bronche (27e).

Les visiteurs se voient récompenser de leurs efforts par un essai de pénalité après un acte d’anti-jeu de Borie. Sur le coup de pied par dessus la défense massicoise de Hutley, l’arrière essonnien a volontairement dégagé le ballon en dehors du terrain (13-10, 29e). Il est exclu dix minutes. A 14, les partenaires d’Alexandre Loubière ne sont pas mis en danger. Au contraire, ils inscrivent même un deuxième essai par Julien Blanc. L’ancien Briviste est à la conclusion d’un mouvement d’école des trois quarts massicois. Avec la transformation de Gonzalo Lopez Bontempo, Massy regagne les vestiaires avec dix points d’avance (20-10).

Denoyelle : « Notre match le plus abouti de la saison »

Périgueux démarre la deuxième période avec d’autres intentions à l’image de Fred Hickes. L’ailier fidjien n’hésite pas à donner un coup de main à ses avants sur un ballon porté. Puis quelques minutes plus tard, il s’offre un petit festival sur son aile en évitant deux plaquages avant d’aller marquer en coin. L’essai n’est pas transformé. Périgueux reste à huit longueurs car, entre temps, Borie a inscrit une nouvelle pénalité (23-15, 50e). Les seuls points marqués par les Bleus et Noirs en deuxième période. « C’est le petit bémol, note Benoit Denoyelle. On score beaucoup moins qu’en première période. On a beaucoup plus de déchets, mais contrairement au match de Langon, on n’a pas eu de trous d’air. On a été concentrés et rigoureux. »

Les Périgourdins, trop brouillons, n’ont toutefois pas réussi à renverser la rencontre, même s’ils ont failli inscrire un essai sur un ballon porté. Les avants ont franchi la ligne d’en-but mais le ballon n’a pu être aplati (73e). « C’est sûrement le match le plus abouti dans toutes les intentions », conclut Benoit Denoyelle, qui espère désormais ouvrir le compteur victoire à l’extérieur vendredi prochain à Bourg-en-Bresse.

Aymeric Fourel

MASSY – PERIGUEUX : 23-15 (20-10). Arbitre : M. Dauvissat (Ligue Bourgogne/Franche-Comté). Spectateurs : 1 000 environ au stade Jules-Ladoumègue.

• Evolution du score : 7-0, 10-0, 13-0, 13-3, 13-10, 20-10 (mt), 23-10, 23-15.

• Les points. Pour Massy : 2E Preira (6e), Blanc (32e) ; 2T Borie (6e), Lopez Bontempo (32e) ; 3P Borie (13e, 18e, 43e). Pour Périgueux : 2E de pénalité (29e), Hickes (50e) ; 1P Camou (22e).

• Carton jaune : Borie (29e) à Massy

• L’équipe de Massy : Borie – Gogoladze, Cusson, Mignot (Seigneuret, 69e), Preira – (o) Lopez Bontempo (Carré, 69e), (m) Blanc (Rouet, 75e) – Loubière (cap.), Cowley (Vidoni, 24e), Boutin – Mahu (Pesvianidze, 67e), Pesvianidze (Rousset, 56e) – Ferrer (Visser, 51e), Trassoudaine (Pienaar, 51e), Fisiihoï (Correa, 51e). Entr. : Denoyelle et Ouchene.

• L’équipe de Périgueux : Camou – Yarde, Piaton, Couturier (cap.), Muller Aranda (Hickes, mt) – (o) Hutley (Neisen, 51e), (m) Green (Faltrept, 60e) – Storm (Lambert, 54e), Merigan, Lanen – Willemse (Vieilledent, 77e), Vieilledent (Konaté, 54e) – Tawake (Augeix Dejean, 60e), Leiataua (Arvouet, 56e), Lavergne (Vidal, 45e). Entr. : Casadéi, Dubois et Le Dévédec.