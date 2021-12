Rugby [Nationale] : Massy, la preuve par neuf

Les Massicois ont décroché vendredi soir à Chambéry une neuvième victoire de rang (9-3) qui leur permet de prendre le large en tête du championnat de Nationale.

La belle série se poursuit pour Massy. Malgré un déplacement compliqué à Chambéry, invaincu à domicile depuis le début de la saison, les Massicois ont parfaitement défendu leur statut de leaders vendredi soir en terre savoyarde.

Dans ce choc de haut de tableau entre deux équipes qui privilégient le jeu de mouvement, les spectateurs sont toutefois restés sur leur faim à l’issue d’une soirée polaire. Face à des Chambériens intraitables à domicile (5 victoires et 3 essai de moyenne), les Essonniens ont encore démontré leur solidité défensive (six essais encaissés cette saison). « Chambéry nous a imposé de grosses séquences offensives », commente Jean-Baptiste Dimartino. Trop nombreuses au goût de l’entraîneur des trois quarts du RCME : « On leur laisse des munitions gratuites par manque de discipline à des moments clé. »

Malgré tout, les Massicois tournent à la pause avec une avance de trois points (6-3) grâce à deux pénalités de leur ouvreur-buteur sud-africain Jaun Kotze. « On aurait pu creuser l’écart en début de deuxième période mais on ne parvient pas à concrétiser un temps fort qui aurait pu constituer un tournant », analyse Jean-Baptiste Dimartino. Du coup, Massy reste à la merci d’un essai chambérien. « Mais on a su faire preuve d’une grosse solidarité défensive pour garder le score ». Massy décroche ainsi un neuvième succès de rang chez son dauphin (9-3) et assure (pratiquement) son billet pour les phases finales. « L’enchaînement de victoires nous permet de dégager une vraie force collective, apprécie JB Dimartino. On doit s’attacher à continuer à faire brûler cette flamme. »

Aymeric Fourel