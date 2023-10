Rugby (Nationale) : Massy n’y arrive pas

En clôture de la 8e journée de Nationale, le RC Massy-Essonne s’est incliné samedi soir contre Blagnac (13-16). Une sixième défaite — la troisième de rang — qui place les Massicois dans une situation délicate.

Le match

Après deux défaites de rang à Chambéry (27-33) et Bourg-en-Bresse (23-24), les Massicois se devaient de renouer avec la victoire contre Blagnac (6e) pour dissiper les doutes. Malheureusement, les Bleus et Noirs ont encore déçu, concédant une nouvelle défaite à domicile (13-16) à l’issue d’une rencontre disputée sous une pluie battante.

A l’issue d’une première période insipide, les Massicois mènent péniblement au score (10-3). Si les conditions pluvieuses ne facilitent pas le jeu, les partenaires de Samuel Nollet, capitaine pour la première fois, gâchent toutefois de nombreuses munitions en touche (seulement quatre lancers gagnés sur neuf lors du premier acte). Il est vrai qu’ils étaient privés d’un vrai talonneur puisque c’est le pilier sud-africain Nolan Pienaar qui officiait au poste, Duclieu et Rodriguès étant blessés et Trassoudaine sur le banc après s’être bloqué le dos dans la semaine. Résultat, les Essonniens peinent à faire la différence face à une équipe de Blagnac pourtant réduite à 14 à deux reprises en première période. Les Caouecs ont toutefois le mérite d’ouvrir la marque sur une pénalité de Renaud (3-0, 7e) avant que Tom Deleuze ne lui réponde (3-3, 16e). Mais au fil des minutes, Massy prend l’ascendant sur la formation de Haute-Garonne. Et sur une énième pénal-touche, après un lancer enfin réussi, Massy obtient un essai de pénalité qui lui permet de prendre les commandes avant la mi-temps (10-3, 36e).

Mais au retour des vestiaires, Massy retombe dans ses travers. Sur un dégagement de Deleuze contré par le pilier Bertrand, ce dernier inscrit un essai inespéré pour redonner l’avantage à Blagnac (10-13, 53e). Même si Deleuze égalise sur pénalité (13-13, 58e), les visiteurs reprennent les commandes sur un drop lointain de Seunes (13-16, 64e). Ils ne les lâcheront plus.

Sous le déluge, Massy n’y arrive pas et se dirige vers une nouvelle défaite. A 15 contre 14, une mêlée sous les poteaux offre une utlime occasion aux Essonniens qui, malgré une série de pick and go, échoue à quelques mètres de la ligne d’en-but. Ça grogne dans les tribunes alors que, dans les vestiaires, le ton monte entre le président José Ramos et le 2e ligne Louis Bruinsma. La semaine de repos devrait faire du bien à tout le monde.

Aymeric Fourel

La fiche technique

MASSY – BLAGNAC : 13-16 (10-3). Arbitre : M. Guatelli (Ligue Auvergne/Rhône-Alpes). Spectateurs : 500 environ.

• Evolution du score : 0-3, 3-3, 10-3 (mt), 10-6, 10-13, 13-13, 13-16.

• Les points. Pour Massy : 1E de pénalité (36e) ; 2P Deleuze (16e, 58e). Pour Blagnac : 1E Bertrand (53e) ; 1T et 2P Renaud (7e, 42e) ; 1D Seunes (64e).

• Cartons jaunes : Vidoni (69e) à Massy ; Bekov (12e), Mutel (37e), Bertrand (78e) à Blagnac.

• L’équipe de Massy : 15 Gogoladze (Verdu, 46e) – 14 Preira 13 Cusson (Seigneuret, 75e) 12 Seigneuret (Jacomme, 54e) 11 Carré – 10 Deleuze 9 Rubio (Prier, 54e) – 7 Vidoni 8 Nollet (cap.) (Boutin, 75e), 6 Boutin (Bruinsma, 61e) – 5 Mahu 4 Rousset (Pesviandize, 54e) – 3 Visser (Ferrer, 49e) 2 Pienaar (Trassoudaine, 49e) 1 Correa (Popiy, 49e). Entr. : Dimartino, Denoyelle et Delabroy.

• L’équipe de Blagnac : 15 Renaud – 14 Doyhenard 13 Vareilles 12 Labau, 11 Tardieu (Manenc, 61e) – 10 Delpy (Seunes, 61e) 9 Reggiardo – 7 Thomas (Tolofua, 59e), 8 Ponsole (cap.) 6 Veyrac – 5 Mutel 4 Bekov (Fromentèze, 47e) – 3 Collet (Delmas, 47e) 2 Villerouge (Rivier, 59e) 1 Decaux (Bertrand, 47e-80e+2). Entr. : Medvès, Pautou et Griffoul.

Non entré : 20 Jeudi.

Les réactions

Jean-Baptiste Dimartino (manager du RC Massy-Essonne) : « On a encore manqué de maîtrise. On donne encore un essai à l’adversaire comme à chaque match. Entre les conditions pluvieuses, la faillite de notre troisième rideau et notre difficulté à concrétiser dans les zones de marque, on a été à la merci d’une équipe qui n’a jamais rien lâché. A 10-3, on aurait dû plier le match mais notre conquête en touche et notre jeu au pied ont été trop déficients pour faire la différence. Avec deux victoires en huit matchs, on va arrêter de parler du top 6 et des phases finales. Il va falloir sécuriser le maintien. »

Frédéric Medvès (manager de Blagnac) : « Dans des conditions de jeu très difficiles, on a fait le travail qu’il fallait pour essayer de gagner. On commence bien le match grâce à une très bonne conquête et on les met à la faute. Malheureusement, on commence à avoir du déchet sur notre jeu au pied et à faire des fautes. On savait que Massy était une équipe très dense et que si jamais ils commençaient à enclencher les mauls et avoir les mêlées, on allait être en difficulté. En seconde mi-temps, on a eu le vent avec nous, on a donc fait du jeu d’occupation. On a eu aussi de la réussite avec le contre qui nous permet de passer devant. Massy, qui avait absolument besoin d’une victoire, a préféré tenter les penal-touches que prendre les points au pied. Ça nous a laissé dans le match. A ce jeu aussi, on s’est fait un peu peur mais sur l’ensemble cette victoire est méritée. ».