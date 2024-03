Rugby (Nationale) : Massy poursuit sa remontada

En décrochant une quatrième victoire de rang samedi soir au Ladoumègue contre Bourgoin (27-17), les Massicois sont désormais à cinq points du top 6.

Le match

« L’espoir fait vivre, mais comme sur une corde raide », disait Paul Valéry. En alignant un quatrième succès consécutif samedi soir contre Bourgoin (27-17), le RC Massy-Essonne peut toujours rêver de disputer les phases finales du championnat de Nationale. Malgré cette belle dynamique, les Massicois en sont encore loin (10es à cinq points de la 6e place occupée par Chambéry) et savent qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur sur leurs trois derniers matchs (Albi, Périgueux, Vienne). Les partenaires d’Alexandre Loubière se donnent en tout cas les moyens d’y croire à l’image de leur prestation réalisée contre Bourgoin. Venus pour réintégrer le top 6, les Berjalliens sont tombés sur un os et n’ont jamais été en mesure de l’emporter. Dès la 6e minute, Massy prend les commandes de la rencontre sur un éclair de génie de son jeune arrière Tom Deleuze. A la suite d’une feinte de passe, ce dernier prend de vitesse la défense iséroise. Après avoir traversé tout le terrain, il sert son capitaine Alexandre Loubière qui aplatit après une cabriole juste avant la ligne (7-0, 6e). Si Bourgoin réduit la marque sur une pénalité de Renaud (9e), Hugo Verdu lui répond dans la foulée (10-3, 13e). Le meilleur buteur de Nationale et futur joueur de Brive (ProD2) a un gros coup de pied. Trop parfois comme sur ce dégagement qui finit en ballon mort. Mêlée sur la ligne des 22 de Massy face aux poteaux mais les avants berjalliens sont sanctionnés. La démonstration de force des Massicois se poursuit quelques minutes plus tard. Alors que Bourgoin récupère une nouvelle mêlée à dix mètres de l’en-but essonnien, la poussée est encore essonienne (24e). Les avants massicois ne desserrent pas l’étau autour de leurs homologues isérois à l’image de ce ballon porté annihilé (28e). Massy perd le bonus offensif

Solide sur les fondamentaux, Massy sait aussi accélérer le jeu quand il le faut. Sur une passe au pied de Verdu, Giorgi Gogoladze, plus prompt à la réception que Renaud, s’en va inscrire le deuxième essai massicois juste avant la pause (17-3, 40e). L’ailier géorgien réalise le doublé dès le retour des vestiaires après un magnifique cadrage-débordement de Vctorien Jacomme (22-3, 44e). Gogoladze est à deux doigts du triplé sur un contre mais Bosch sauve les siens in extremis (45e). Massy maintient la pression. Alors que Alex Preira file à l’essai, Leota le plaque trop haut. Bourgoin se retrouve à 14 et sombre sur une touche à cinq mètres. Abongile Nonkontwana hérite du ballon et aplatit tout seul pour le quatrième essai de Massy (27-3, 49e). Les esprits s’échauffent quelques minutes. Massy baisse sa garde. Bourgoin en profite pour trouver enfin l’ouverture sur une percée de Lefort (27-10, 55e). Cet essai en première main redonne de l’élan aux partenaires de Luafutu. Mais il faut attendre les cinq dernières minutes pour voir enfin les avants du CSBJ prendre le dessus sur leurs homologues massicois en obtenant un essai de pénalité sur ballon porté (27-17, 76e). Un essai qui prive les Franciliens du bonus offensif.

Aymeric Fourel

Les réactions

Hugo Verdu (demi d’ouverture de Massy) : « On croit plus que jamais à une qualification pour les phases finales, d’autant qu’on a un calendrier favorable (ndlr : trois matchs dont deux à domicile) mais on prend les matchs les uns après les autres. On a s’attend à un match dur contre Albi (vendredi prochain) puis à Périgueux et, pour finir, un match piège contre Vienne. Mais on n’est pas maître de notre destin. Il faut gagner nos trois derniers match. C’est dommage d’avoir perdu le bonus offensif car tous les points valent cher. »

Antoine Renaud (arrière de Bourgoin) : « On n’y était pas ce soir. On n’a pas su répondre collectivement et sereinement à notre adversaire. On n’a pas réussi à construire le match qu’on s’était fixé. On a joué à réaction. On a eu de très bonnes séquences mais on a payé cash des petites erreurs. Si on a été bons en touche, on n’a pas bien maîtrisé la mêlée. On est très déçu. Il nous reste plus que deux matchs pour aller chercher la qualification. Il faut les gagner. A nous de trouver la solution car le club et les supporteurs méritent autre chose. »

La fiche technique

MASSY – BOURGOIN : 27-17 (17-3). Arbitre : M. Morel (Bourgogne/Franche-Comté). Spectateurs : 1 200 environ.

• Evolution du score : 7-0, 7-3, 10-3, 17-3, 22-3, 27-3, 27-10, 27-17.

• Les points. Pour Massy : 4E Loubière (6e), Gogoladze (40e, 44e), Nonkontwana (49e) ; 3T (6e, 40e) et 1P (13e) Verdu. Pour Bourgoin : 2E Lefort (55e), de pénalité (76e) ; 1T (55e) et 1P (9e) Renaud.

• Cartons jaunes : Correa (34e) à Massy ; Dimen (34e), Leota (48e) à Bourgoin.

• L’équipe de Massy : 15 Deleuze – 14 Preira, 13 Seigneuret (Sitauti, 54e), 12 Jacomme, 11 Gogoladze – 10 Verdu, 9 Prier (Rubio, 54e) – 7 Loubière (cap.) (Nonkontwana, 70e), 8 Nollet (Vidoni, 61e), 6 Tissot (Poipy, 35e-44e) – 5 Mahu (Rousset, 61e), 4 Nonkontwana (Pesvianidze, 50e) – 3 Visser (Ferrer, 50e), 2 Trassoudaine (Duclieu, 50e), 1 Correa (Poipy, 61e). Entr. : Dimartino, Denoyelle et Delabroy.

• L’équipe de Bourgoin : 15 Renaud – 14 Bosch, 13 Lovobalavu, 12 Leota (Bouet, 60e), 11 Lefort (Foliaki, 58e) – 10 Silage, 9 Munilla Lo Duca (Doan, 44e) – 7 Broeders, 8 Hourcade (Chaudouard, 61e), 6 Rivoire (Favaretto, 35e-44e ; Hourcade, 72e) – 5 Luafutu (cap.) (Gascou, 61e), 4 Gascou (Cotte, 54e) – 3 De Klerk (Dimen, 29e), 2 Castant (Tripier, 44e), 1 Yilmaz (Favaretto, 54e). Entr. : Papé, Bouillot et Pintiaux.