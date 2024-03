Rugby (Nationale) : Massy redescend sur terre

Battus par Albi vendredi soir au stade Jules-Ladoumègue (15-25) après avoir joué à 14 pendant plus de 65 minutes, les Massicois ont sans doute dit adieu aux phases finales.

Le match

De retour à Massy pour la troisième fois depuis son départ du RCME en 2019, Mathieu Bonello est cette fois reparti avec la victoire (25-15) — qui plus est bonifiée — vendredi soir au stade Jules-Ladoumègue à l’issue d’une rencontre disputée sous une pluie battante. Massicois et Albigeois ont donc eu beaucoup de mérite à proposer un jeu à la hauteur de cette affiche de Nationale.

Dans ces conditions, les réceptions de balle sont très piégeuses. Et que dire du jeu de mouvement. Enchaîner trois-quatre passes au large est compliqué. On tente donc les pénalités de loin. De plus de 50 mètres, James Tedder ouvre la marque (3-0, 5e). HUgo Verdu lui répond cinq minutes plus tard grâce au travail de ses avants. Mais après moins d’un quart d’heure, les Massicois se retrouvent en infériorité numérique après le carton rouge infligé au talonneur Pierre Trassoudaine, coupable d’un plaquage irrégulier sur Tedder (13e). Peut-être encore un peu sonné, l’ouvreur-buteur albigeois manque la pénalité qui suit. A 15 contre 14, les débats sont loin d’être déséquilibrés. Plus solides en mêlée, les Massicois mettent à la faute les Albigeois. Verdu en profite pour donner l’avantage aux Essonniens (3-6, 21e).

Mais dès que la pluie s’arrête, Albi fait vivre le ballon sur les extérieurs. Avec le soutien des avants, les brèches s’ouvrent. Et à la suite d’une pénal-touche dans les 22 adverses, le demi de mêlée Gilen Quéheille conclut un mouvement initié par Téo Dospital. Avec la transformation de Tedder, Albi fait un petit break (10-6, 28e). L’adresse au pied de Verdu, qui n’est pas le meilleur buteur de Nationale pour rien (185 points avant la rencontre), permet à Massy de reprendre les commandes juste avant la pause (10-15, 38e) grâce notamment à deux pénalités longue distance de plus de 50 mètres.

Egalement à 14 après l’exclusion temporaire d’Antoine Soave, lui aussi de retour au Ladoumègue où il a joué quatre saisons avec les pros massicois, Albi se montre plus entreprenant au retour des vestiaires. Et sur un éclair de Tedder dans la défense massicoise, Albi se voit récompenser de ses efforts (17-15, 47e). Ragaillardis, les Albigeois tentent d’enfoncer le clou. A la suite d’une 50-22 de Tedder, Albi met la pression sur les Massicois mais ces derniers sortent les barbelés, ce qui donne lieu à une petite échauffourée. Sans conséquence. Tedder, qui aura été sans conteste l’homme du match, donne de l’air sur une pénalité (20-15, 63e).

Mais les Massicois, qui ont besoin d’une victoire pour continuer de rêver aux phases finales, n’ont pas dit leur dernier mot. A cinq mètres de la ligne tarnaise, ils choisissent le défi physique. En vain (67e). Les Essonniens ont laissé passer leur chance, d’autant qu’il terminent la rencontre à 13 contre 15. Et sur un dernier ballon, Robinson offre le bonus offensif aux Jaune et Noirs.

Les réactions

Hugo Boutin (3e ligne de Massy) : « Cette défaite ne scelle pas totalement la fin de nos espoirs. On va désormais dépendre des résultats de nos adversaires directs (Chambéry, Périgueux, Hyères) mais rien n’est perdu. Outre le carton rouge, on n’a pas su être des tueurs dans les zones de marque. On n’a pas été suffisamment appliqués. Il nous a manqué ce supplément d’âme qui nous aurait permis de passer devant au score. »

Pierre Trassoudaine (talonneur de Massy) : « Le carton rouge est logique car le joueur adverse retombe sur la tête mais ce n’est pas moi qui doit le prendre. On plaque à deux avec « Benji » Prier qui avait amorcé le plaquage. J’espère que la suspension ne sera pas trop longue pour pouvoir jouer le dernier match contre Vienne (ndlr : le 27 avril). »

Mathieu Bonello (manager d’Albi) : « Il a fallu s’employer pour s’imposer mais c’est normal. Massy est une grosse équipe. L’équipe a fait preuve de solidarité. On a essayé de jouer malgré les conditions. Je suis content de notre match. Le carton rouge est un tournant du match mais il est logique. Mais à 15 contre 14, on a mis du temps à se remettre dans la partie. On repart de Massy avec cinq points la soirée est pleinement réussie. Cette quatrième victoire à l’extérieur de la saison est une belle performance mais la route est encore longue. »

Evrard Oulai (2e ligne d’Albi) : « C’était un match particulier pour moi car c’est la première fois que je revenais à Massy où j’ai encore des copains et avec lesquels j’ai été champions de Nationale (2021). Mais je suis content pour l’équipe qui reste sur une bonne dynamique. On a eu du mal à mettre notre jeu en place. Mais aux vestiaires, on s’est resserré et on revenu avec d’autres intentions. On a posé le jeu, on a joué sans se poser de question. Ça a payé. »

La fiche technique

MASSY – ALBI : 15-25 (15-10). Arbitre : M. Bouzac (Auvergne/Rhône-Alpes). Spectateurs : 996.

• Evolution du score : 0-3, 3-3, 6-3, 6-10, 9-10, 12-10, 15-10 (mt), 15-17, 15-20, 15-25.

• Les points. Pour Massy : 5P Verdu (10e, 21e, 35e, 38e, 40e+2). Pour Albi : 3E Queheille (28e), Tedder (47e), Robinson (80e) ; 2T Tedder (28e), Quéheille (47e) ; 2P Tedder (5e, 63e).

• Carton rouge : Trassoudaine (13e) à Massy. Cartons jaunes : Rousset (69e) à Massy ; Soave (40e) à Massy.

• L’équipe de Massy : Deleuze – Dit Robaglia (Duclieu, 18e), Seigneuret (Sitauti, 30e), Jacomme, Gogoladze (Dit Robaglia, 58e) – (o) Verdu, (m) Prier (Rubio, 58e) – Loubière (cap.), Nollet (Nonkontwana, 76e), Boutin (Vidoni, 58e) – Mahu (Pesvianidze, 44e), Nonkontwana (Rousset, 58e) – Ferrer (Visser, 50e), Trassoudaine, Poipy (Correa, 53e). Entr. : Dimartino, Denoyelle et Delabroy.

• L’équipe d’Albi : Dospital (Marzocca, 58e) – Hartmann, Couchinave, Poi, Robinson – (o) Tedder, (m) Queheille (Vidal, 58e) – Stringer (Calas, 70e), Jarreau Roussel (cap.) – Engelbrecht (Oulai, 58e), Calmon – De Clercq (Tchapnga Tchenou, 50e), Venter (Castant, 50e), Soave (Pindor, 50e). Entr. : Bonello et Albouy.

Non entré : Pehau.

Remplacement temporaire : Jarreau par Pindor (41e-50e).