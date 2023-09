Rugby (Nationale) : Massy renversé par Hyères

Dans une chaleur étouffante, le Rugby Club Massy-Essonne s’est fait renverser (6-13) vendredi soir par une équipe de Hyères/Carqueiranne/La Crau qui aura su faire preuve de réalisme.

Le match

Une défaite qui va laisser des traces. Après sa courte défaite devant Narbonne la semaine dernière (23-27), le RCME voulait se remettre la tête à l’endroit à l’occasion de la venue du Hyères/Carqueiranne/La Crau entraîné par Sébastien Bruno, l’ex-talonneur du RC Toulon et international français (26 sélections). Raté. Dans un match sans envie et brouillon pendant 80 minutes, les Massicois n’ont jamais réussi à mettre à mal la défense visiteuse. Devant à la pause grâce à deux pénalités de l’ouvreur Tom Deleuze (6-0), les Essonniens vont bafouiller leur rugby avec une flopée d’en-avants et de (trop) nombreux ballons perdus en touche.

Avec courage, Hyères s’accroche et revient dans la partie grâce à l’ex-ouvreur sud africain du RCME Jaun Kotze (6-3, 65e). Quelques minutes plus tard, Massy perd pied et encaisse le seul essai de la partie par l’intermédiaire de Marius Pellgrin transformé par Kotze (6-10, 71e). Dans les dernières minutes du match, le RCME a l’opportunité de réaliser le hold-up mais un Massicois échappe le ballon à cinq mètres de la ligne. Massy a raté le coche puisque quelques secondes plus tard, Jaun Kotze crucifie son ancienne équipe avec un drop en face des perches (6-13, 79e).

Jérémy Andrieux

Les déclarations

Jean-Baptiste Dimartino (entraîneur du Rugby Club Massy Essonne) : « Ce soir, il y avait une équipe qui avait envie et l’autre non. Ils ont eu plus faim que nous. Il n’y a pas de secrets. On a perdu sur chaque contact. Bravo à Hyères qui mérite sa victoire. Nous concernant, je pense que l’on a un groupe jeune avec quelques cadres qui ne sont pas là. Et quand ça ne se passe pas comme prévu, on perd un peu le fil. Maintenant, que tu perdes le fil sur un plan rugbystique c’est une chose, mais tu n’as pas le droit de le perdre sur le plan de l’investissement individuel. »

Sébastien Bruno (entraîneur de Hyères) : « On s’était dit sans prétention que l’on venait à Massy pour gagner. On savait que c’était une équipe qui descendait de Pro D2 et, qui après avoir perdu contre Narbonne, voulait se racheter. Mais on avait moins de pression qu’eux. Nous, on n’a pas mal de blessés donc l’équipe tourne beaucoup et on manque d’automatismes. Mais on a été solidaire et discipliné. On a été efficace pour une fois dans les zones de marque. C’est bien pour la suite. »

La fiche technique

MASSY – HYERES/CARQUEIRANNE/LA CRAU : 6-13 (6-0). Arbitre : M. Aiguebonne (Ligue Auvergne Rhône Alpes). Spectateurs : 1 500 environ.

• Evolution du score : 3-0, 6-0 (mt), 6-3, 6-8, 6-10, 6-13.

• Les points. Pour Massy : 2P Deleuze (14e, 25e). Pour Hyères/Carqueiranne/La Crau : 1E Pellegrin (71e) ; 1P, 1T et 1D Kotze : (65e, 71e, 79e).

• Cartons jaunes : Bouillon (33e) et Lithaud (56e) à Hyères.

• L’équipe de Massy : Gogoladze – Preira, Seigneuret, Cusson – (o) Deleuze – (m) Rubio – Vidoni, Nollet, Tissot – Bruinsma, Pesvianidze – Ferrer (cap.), Duclieu, Poipy. Entr. : Dimartino, Denoyelle et Delabroy. Sont entrés en jeu : Trassoudaine, Correa, Mahu, Nonkontwana, Boutin, Prier, Bigot et Visser.

• L’équipe de Narbonne : Defrance – Bobillon, Sage, Moitrier, Gadea – (o) Kotze – (m) Dubie – Salman, Grundlingh, Munoz Rivero – Cazac (cap.), Peters – Lithaud, Tyumenev, Changel. Entr. : Seron, Logerot et Mach. Sont entrés en jeu : Tabarot, Mathieu, Gendre, Pellegrin, Fleury, Amans, Alessi, Mchedlidze.