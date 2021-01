Rugby [Nationale] : Massy retrouve le goût du succès sous la neige

Les Massicois ont renoué avec la victoire en dominant Tarbes samedi après midi dans un stade Jules-Ladoumègue recouvert de neige.

« Décidément, rien ne nous aura été épargné cette saison, même pas la neige ! » François Guionnet ne cachait pas son inquiétude sur les conditions de jeu à quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre entre Massy et Tarbes mais, deux heures et demi plus tard, le président du RCME affichait un large sourire. Son équipe venait de l’emporter (17-6). Une première depuis le succès bonifié obtenu contre Aubenas (42-10) le 26 septembre dernier. « Cette victoire fait du bien au moral. On nous a reprochés notre état état d’esprit après la défaite à Blagnac (13-16) la semaine passée mais aujourd’hui on a répondu présents dans le combat et la conquête. On avait décidé de ne pas se laisser marcher dessus », confie Benjamin Prier, qui a bien cru que le match serait reporté à cause de la neige : « On ne voyait pas les lignes durant l’échauffement et, pendant le match c’était limite ». Mais les services techniques de la ville de Massy ont œuvré à l’aide de leurs souffleurs pour permettre la tenue de la rencontre.

Delai fait le break