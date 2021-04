Rugby [Nationale] : Massy sans forcer

Les Massicois ont décroché une troisième victoire bonifiée consécutive aux dépens de Suresnes samedi après-midi. Ce succès leur permet de passer à la 4e place du championnat de Nationale en attendant le match de Narbonne dimanche à Chambéry.

Le RC Massy-Essonne enchaîne. Après Bourg-en-Bresse (31-29), Dax (31-17) et Cognac/Saint-Jean-d’Angély (28-9), les Bleus et Noirs ont aligné une quatrième victoire consécutive contre Suresnes (38-3) samedi après-midi au stade Jules-Ladoumègue. Un derby francilien à sens unique tant les Massicois ont dominé les débats.

Après vingt-six minutes de jeu en première période, ils ont déjà inscrit trois essais par Guillomot (7e), Delai (15e) et Pleindoux (6e). Le premier fait suite à une mêlée gagnée sur introduction adverse. Le deuxième intervient après une relance de Clouté — à la récupération d’une chandelle suresnoise — qui offre une situation de 2 contre 1 entre Jacommé et Delai. Le troisième est marqué à la suite d’une penal-touche alors que Suresnes est en infériorité numérique (19-0, 26e). Le bonus n’est pas encore assuré mais c’est une question de minutes, d’autant que les visiteurs écopent d’un carton rouge juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, Massy poursuit sa marche en avant. Sur une mêlée à 5 mètres, Dauvergne, petit côté, s’en va tout seul inscrire le quatrième essai (24-3, 47e). C’est trop facile pour les Massicois qui lâchent du lest. Sans conséquence au tableau d’affichage. Au contraire, sûrs de leur force collective, ils n’hésitent pas à relancer de leurs 22 mètres. Après plusieurs points de fixation des avants puis une percée de Clouté le long de la touche, Jacommé signe le cinquième essai massicois de l’après-midi après l’heure de jeu (31-3, 62e). Très en jambes, le centre du RCME aura été de tous les bons coups aussi bien en attaque qu’en défense à l’image de ce plaquage devant sa ligne qui annihile un essai adverse (71e). Dans la foulée, après une pénalité jouée à la main par Demai Hamecher suivie d’une remontée de balle express, Guillomot marque entre les poteaux son deuxième essai personnel, le sixième et dernier de la rencontre (38-3, 72).

Bonello : « Faire preuve d’humilité »

Malgré la victoire bonifiée, Mathieu Bonello se montrait toutefois mitigé. « C’est bien de prendre cinq points, qui plus est dans un derby, mais je suis déçu de certaines choses, confie le co-entraîneur massicois. On doit être plus exigeant avec nous-mêmes. A un moment donné, on se laisse aller. Certes, le score est nettement en notre faveur mais il faut faire preuve d’humilité. Il faut rester sérieux et appliqués durant tout le match. »

Après ce quatrième succès de rang, Massy, désormais 4e en attendant le match de Narbonne (5e) dimanche à Chambéry, à trois points d’Albi (3e) vainqueur dans le même temps de Dijon (36-26), est revenu dans la course aux demi-finales. « Je ne regarde pas le classement. On a deux matchs ultra-importants qui nous attendent à Bourgoin (ndlr : dimanche prochain) et à Narbonne (ndlr : le 18 avril), on verra après où l’on en est. »

Le coach massicois peut toutefois compter sur un effectif plus large depuis quelques matchs. Samedi, c’est Yohann Gbizie qui a fait sa rentrée après six mois sans compétition. La faute à une déchirure aux ischios-jambiers durant la trêve forcée liée au deuxième confinement puis une grosse entorse de la cheville droite lors de son retour à l’entraînement en janvier dernier. « C’est difficile à accepter mais j’ai fait en sorte de ne pas y penser en me focalisant sur ma rééducation, confie le 3e ligne formé au Stade Toulousain, qui a disputé l’intégralité du match. J’ai manqué de rythme mais ça fait du bien de rejouer avec la victoire au bout. »

Aymeric Fourel

MASSY – SURESNES : 38-3 (19-0). Arbitre : M. Beuriot (Ligue Auvergne/Rhône-Alpes). Match à huis clos.

Evolution du score : 5-0, 12-0, 19-0 (mt) ; 19-3, 24-3, 31-3, 38-3.

Les points. Pour Massy : 6E Guillomot (7e, 72e), Delai (15e), Pleindoux (26e), Dauvergne (47e), Jacommé (62e) ; 4T Clouté (15e, 26e, 62e), Dumas (72e). Pour Suresnes : 1P Ford (43e).

Cartons jaunes : Maïau (60e) à Massy ; Lape (25e) à Suresnes.

Carton rouge : Bester (40e) à Suresnes.

L’équipe de Massy : Clouté (Dumas, 70e) – Delai, Jacommé, Guillomot, Demai Hamecher – (o) Ortolan (Antunès, mt), (m) Dauvergne (Marion, 63e) – Grenod, Gbizie, Danton (Vickos, 67e-70e) – Chauveau, Pleindoux (cap.) (Pueyo, 63e) – Vickos (Maïau, 48e), Grelleaud (Trassoudaine, 70e), Sanguinetti (Devisme, 48e). Entr. : Bonello et Dimartino.

Non entré : Penitito.

L’équipe de Suresnes : Ford – Proult, Bester, Amon (Mallet, 58e), Corno – (o) Daguin, (m) Barbarit Guidani (Millon, mt) – Sy (cap.), Cazabat (Tanda, 29e), Rabord (Tsiklauri, 30e-37e) – Benoy (Malyon, mt), Djebbari (Dabo, 60e) – Lape (Tsiklauri, 49e), Bourgois (Cissé, 54e), Gallaire (Chabert, 54e). Entr. : Compan et Delacour.