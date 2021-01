Rugby [Nationale] : Massy se saborde

Alors que les Massicois tenaient leur deuxième succès de rang samedi soir, ils ont encaissé un essai dans les dernières secondes de la partie permettant à Chambéry d’arracher le match nul (16-16).

Après s’être remis la tête à l’endroit contre Tarbes le week-end passé (17-6), le RC Massy-Essonne n’a pas réussi à confirmer face à une formation de Chambéry très joueuse. Alors que les joueurs du tandem Bonello/Dimartino étaient sur le point de s’offrir une deuxième victoire de rang, ils se sont sabordés en concédant le nul (16-16) dans les dernières secondes de la rencontre. « Ce match est à l’image de notre saison. On n’est pas capables d’enchaîner les temps de jeu. Pour faire vingt mètres, on a besoin de dix temps de jeu alors que notre adversaire les fait en un seul. Notre indiscipline est chronique. On respecte les consignes que dix minutes. Donc tout ça est très problématique », lance à chaud Morgan Champagne, le directeur du rugby du club essonnien. Ce dernier était quelque peu chafouin à l’issue de la partie… Et on peut le comprendre ! Après une première période équilibrée, qui voit Massy virer en tête à la pause (6-3), les Essonniens se dérèglent et se font surprendre. Bien inspiré, Martin Carré passe en revue la défense massicoise pour inscrire le premier essai de la partie (6-11, 50e). Rageant quand on sait que Matthieu Guillomot avait raté une pénalité trente secondes plus tôt.

Cruelle fin de partie

Vexés, les partenaires du capitaine Andrew Chauveau se rebiffent. Même un peu trop. Le Massicois Quentin Pueyo et le Chambérien Pierre-Nicolas Dance s’échangent quelques amabilités qui provoquent un début de bagarre générale avant l’expulsion des deux protagonistes.

A 14 contre 14 le match reste équilibré. Cependant, Massy parvient à trouver la faille. Après avoir fait travailler ses avants dans les 22 mètres adverses, Benjamin Prier écarte sur le côté jusqu’à trouver Benjamin Dumas qui aplatit en coin. Avec la transformation de Romain Clouté d’un coup de pied à la trajectoire surprenante, Massy reprend les commandes (13-11, 70e). La victoire se dessine un peu plus quand le buteur massicois passe une pénalité pour donner cinq longueurs d’avance à son équipe à quelques minutes du terme (16-11, 79e). Et pourtant… Sur une deuxième percée de l’attaque savoyarde, Danré Gerber vient crucifier les Essonniens pratiquement à la sirène (16-16). Alors que les Massicois avaient le match en main, ils ont manqué de maîtrise. Un deuxième succès de suite aurait pourtant fait grand bien avant un déplacement piégeux à Aubenas dimanche prochain.