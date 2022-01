Rugby [Nationale] : Massy s’est fait peur

Menés au score et réduits à 14 pendant une mi-temps, les Massicois ont réussi à renverser la vapeur contre de coriaces Berjalliens samedi soir au stade Jules-Ladoumègue.

Dans le championnat de Nationale, aucun match n’est facile, même contre la lanterne rouge. Les Massicois ont failli l’apprendre à leurs dépens samedi soir contre Bourgoin. « On s’est sorti d’un beau piège face à une très belle équipe qui n’est pas à sa place », soufflait Julien Maréchal quelques minutes après la victoire de ses troupes (21-18). Un succès obtenu en fin de match grâce à un essai de pénalité (76e). Les Massicois venaient de reprendre les commandes après les avoir lâchées à l’entame de la deuxième période sur un essai du talonneur Kilian Tripier (9-15, 45e), deux minutes à peine après que son homologue massicois, Pierre-Alexandre Duclieu, a écopé d’un carton rouge pour un plaquage dangereux sur Sola. « Tout était contre nous à ce moment-là, commente le coach du RCME. Après avoir perdu Decubber (7e) et Fall (30e) sur blessure, encaissé un essai juste avant la sirène (9-8 à la pause), on se retrouvait à 14 et menés au score mais on a démontré encore une fois de belles ressources mentales pour l’emporter. » « C’était le pire scénario possible mais on a réussi à faire basculer le match. On a gagné avec nos tripes », lance le capitaine Andrew Chauveau, qui reconnaît que son équipe a souffert « face à une équipe difficile à manœuvrer, avec une défense bien en place ».

Les Massicois sont tombés sur un mur ne parvenant que très rarement à trouver des brèches. En première période, à la suite d’une percée de Yannis Dit Robaglia, Jean-Batiste Grenod est tout près d’inscrire le premier essai du match mais le 3e ligne du RCME, qui venait de remplacer Decubber, lâche le ballon à la réception d’un petit coup de pied de Jaun Kotze par dessus la défense berjalienne. Mais dans la continuité de l’action, Romain Clouté envoyait un drop entre les poteaux (6-0, 12e). Mathieu Guillomot l’imitait neuf minutes plus tard (9-3, 21e). A défaut de trouver des ouvertures dans la défense berjalienne, les Massicois se montrent réalistes mais commentent aussi des erreurs comme sur ce ballon trop vite rendu aux visiteurs qui récupèrent une pénal-touche avant de finir à dame (9-8, 40e+3). « Cet essai les a galvanisés », estime Julien Maréchal.

Massy s’en sort grâce à sa touche

Malgré un scénario défavorable, un manque de fraîcheur physique, Massy va réussir inverser le cours du match en s’appuyant sur la touche. Sur une première pénal-touche, Pierre Trassoudaine permet à Massy de recoller au score (14-15, 65e). Alors que les Isérois viennent de perdre leur pilier Gaborit pour dix minutes, ils inscrivent trois points de plus sur une pénalité de Sidobre (14-18, 73e). Les Massicois ont toutefois le dernier mot sur une nouvelle pénal-touche. Un ballon porté écroulé par les Berjalliens dans leur en-but que l’arbitre sanctionne par un essai de pénalité synonyme de victoire (21-18, 76e). « On a eu chaud mais cela aurait été dommage de terminer ce bloc sur une défaite. Avec cette troisième victoire en quatre matchs, l’objectif est atteint, se félicite Julien Maréchal. On va profiter des quinze jours de repos pour recharger les batteries. » Massy retrouvera le championnat le samedi 19 février à Tarbes.