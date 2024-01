Rugby (Nationale) : Massy s’impose à l’arraché

Grâce un essai de Nolan Pienaar dans les arrêts de jeu transformé par Hugo Verdu, les Massicois ont retrouvé le chemin de la victoire samedi soir contre Carcassonne (22-20) au terme d’un match marqué par les adieux de Mike Tadjer.

Le match

Les quelque supporters de Carcassonne présents dans les travées du stade Jules-Ladoumègue ont eu beau siffler, ils n’ont pas réussi à perturber Hugo Verdu au moment de s’élancer pour la transformation de la victoire. Une minute plus tôt, le pilier Nolan Pienaar avait inscrit l’essai synonyme d’égalisation (22-20, 40e+7). Pour leur retour au Ladoumègue, quasiment deux mois après leur succès contre Périgueux (27-3), les joueurs du RC Massy-Essonne l’ont donc emporté mais il s’en est fallu de peu pour qu’ils enchaînent une quatrième défaite de rang. Ils offrent ainsi un beau cadeau de départ à Mike Tadjer qui disputait son dernier match. La veille, le talonneur de 34 ans avait annoncé qu’il mettrait fin à sa carrière à l’issue de cette rencontre. Son sixième et dernier match depuis son arrivée en novembre pour aider son club formateur.

Massy a retrouvé le chemin du succès face à des Audois qui restaient sur une défaite à Suresnes (21-25) et un nul à Chambéry (18-18). Mais que ce fut dur, les Massicois ayant eu les pires difficultés à mettre du rythme. Quand ils ne confondent pas vitesse et précipitation comme sur cet en-avant à dix mètres de la ligne (21e), ils se mettent en danger en commettant des fautes dans leur camp. Sur une pénal-touche, Carcassonne trouve l’ouverture par l’arrière Artaud (6-8, 26e). Mais la botte de Verdu va permettre aux Essonniens de regagner les vestiaires en tête (9-8) grâce à trois pénalités longue distance (5e, 12e, 34e). Les avants massicois ont fait preuve d’une belle solidarité en repoussant leurs adversaires en position de marquer sur une nouvelle pénal-touche (40e). Massy regagne les vestiaires avec un petit point d’avance alors que Michet vient de manquer une pénalité juste avant la pause. Ce sera le seul échec du match de l’ouvreur audois qui replace son équipe en tête au tableau d’affichage après deux pénalités en cinq minutes (12-14, 54e) en deuxième période.

Duel de buteurs

Massy ne lâche pas et se retrouve même en supériorité numérique sans en profiter (59e). Le duel des buteurs se poursuit entre Verdu et Michet. Cinq tentatives pour le Masscois mais seulement trois réussies alors que son homologue carcassonnais fait un sans-faute et permet à son équipe de mener au score (15-17, 67e). Le public demande le carton à la suite d’un plaquage à retardement sur Jacomme mais l’arbitre siffle une pénalité contre les Bleus et Noirs pour une faute de Carré qui a plaqué le porteur de balle dans les airs. Sur l’action qui suit, Massy se met encore à la faute et Gaëtan Pichon se rappelle au bon souvenir du RCME en inscrivant la pénalité de la gagne (15-20, 79e). Du moins le croit-on. Mais sur un ultime baroud d’honneur, Massy inscrit l’essai de l’égalisation. Après une succession de pick and go, Nolan Pienaar aplatit le ballon derrière la ligne au bout des arrêts de jeu. Verdu transforme pour la plus grande joie du public du Ladoumègue.

Avec la défaite de Tarbes à Bourgoin (10-16) samedi soir et le nul de Bourg-en-Bresse (19-19) la veille à domicile contre Périgueux, Massy quitte la place de barragiste.

Aymeric Fourel

La fiche technique

MASSY – CARCASSONNE : 22-20 (9-8). Arbitre : M. Aiguebonne (Ligue Auvergne/Rhône-Alpes). Spectateurs : 1 300 environ.

• Evolution du score : 3-0, 6-0, 6-3, 6-8, 9-8 (mt), 12-8, 12-11, 12-14, 15-14, 15-17, 15-20, 22-20.

• Les points. Pour Massy : 1E Pienaar (40e+7) ; 1T et 5P Verdu (5e, 12e, 34e, 46e, 64e). Pour Carcassonne : 1E Artaud (26e) ; 5P Michet (16e, 49e, 54e, 67e), Pichon (79e).

• Carton jaune : Narmania (59e) à Carcassonne.

• L’équipe de Massy : 15 Gogoladze – 14 Preira (Carré, 67e) 13 Seigneuret 12 Jacomme 11 Sitauti (Deleuze, 61e)- 10 Verdu 9 Rubio (Prier, mt) – 7 Pesvianidze 8 Loubière (cap.) 6 Tissot (Vidoni, 54e) – 5 Mahu 4 Rousset (Bruinsma, 54e) – 3 Visser (Pienaar, 57e) 2 Tadjer (Duclieu, 61e-74e) 1 Mansour (Candel, 67e). Entr. : Dimartino, Denoyelle et Delabroy.

• L’équipe de Carcassonne : 15 Artaud – 14 Egiziano 13 Barka 12 Vaea Vaea 11 Bureitakiyaca (Bousquet, 61e) – 10 Michet (Gianet, 74e) 9 Landajo (Pichon, 54e) – 7 Herjean 8 Dreno (Lorenzon, 61e) 6 Sese (Graham, 49e) – 5 Fontaine 4 Manchia (cap.) (Guyot, 61e) – 3 Akhobadze (Narmania, 39e-mt puis 54e) 2 Petriashvili (Moreno, 74e) 1 Ursache. Entr. : Auet et Escribano.

Les réactions

Benoit Denoyelle (entraîneur des avants de Massy) : « Aller chercher la victoire sur cette dernière action, ça montre l’état d’esprit du groupe. J’espère que cette victoire va faire beaucoup de bien. Mais comme l’a dit JB (ndlr : Dimartino) à la fin, il ne faut s’enflammer. On a juste gagné un match. On va prendre match après match. Tous les week-ends, on va batailler dur pour vendre chèrement notre peau. En plus, le prochain match, c’est un derby à Suresnes contre une très belle équipe qui réalise un beau parcours. On va aller là-bas avec beaucoup d’humilité. »

Mike Tadjer (talonneur de Massy) : « C’est le cœur lourd que j’arrête mais je le fais pour ma famille. Mais je suis content de terminer ma carrière sur une victoire, qui plus est à Massy où tout a commencé. »