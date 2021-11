Rugby [Nationale] : Massy solide

Sous un temps anglais, le Rugby Club Massy-Essonne s’est offert le bonus offensif face à Dax ce dimanche sur la pelouse du stade Jules-Ladoumègue comptant pour la 10e journée de Nationale (29-15). Les Massicois terminent ce troisième bloc avec trois succès en trois matchs et une place de leader du championnat avec cinq points d’avance sur Valence/Romans, son dauphin.

« On aurait préféré une fin de match moins tendue mais je suis content que l’on ait su répondre présent dans les domaines de la conquête, du jeu au sol et de l’occupation. » Jean-Baptiste Dimartino, l’entraîneur des arrières du RCME avait le sourire après le succès bonifié des siens contre Dax. Un succès qui permet à Massy d’enchaîner un huitième succès de rang et de clôturer ce nouveau bloc de trois matchs en tête du championnat de Nationale.

Face à des Landais absents des débats, les Massicois font la course en tête. Dominateurs en mêlée, ils mettent à la faute le pack visiteur dès les premières minutes et Clouté bonifie la première bonne mêlée de ses avants (3-0, 5e). Mais Massy offre à Dax l’opportunité de revenir à hauteur (3-3, 8e) puis même de passer devant (3-6, 11e) grâce à la botte de son buteur Curutchet. Ce sera d’ailleurs la seule fois où Dax sera devant au tableau d’affichage. Un avantage de courte durée puisque Massy reprend les commandes quelques minutes plus tard. Encore grâce à une mêlée conquérante, Coetzee valide le travail de ses avants en aplatissant le premier essai de la partie pour le RCME (8-6, 18e), transformé en coin par Clouté (10-6, 18e). Si les Massicois ont été efficaces en mêlée, ils ont également été impériaux sur ballon porté. Et après une avancée d’une dizaine de mètres, le pack essonnien est stoppé non loin de l’en but. Prier libère pour Preira qui aplatit en coin (15-6, 25e). Mal en point durant ce premier acte, Dax reste néanmoins au contact grâce à une troisième pénalité de Curutchet (15-9, 33e). A la pause Massy est devant mais tout reste à faire.

Jacommé crucifie Dax en fin de partie

Les Bleus et Noirs entament parfaitement la deuxième période en inscrivant un essai de pénalité après un nouveau ballon porté. Un secteur de jeu qui aura tant fait mal à Dax cet après-midi (22-9, 45e). A cet instant, Massy possède le bonus offensif. Mais les Dacquois n’ont pas dit leur dernier mot, même en infériorité numérique après le carton jaune de Tremeau (45e), profitant de la baisse de régime des Massicois. Grâce à la botte de Curutchet, les Landais reviennent à dix longueurs (22-12, 61e) puis dans les clous du bonus défensif (22-15, 67e). Malgré une dernière demi-heure compliquée, Massy prive finalement Dax de ce point après une interception de Jacommé, auteur d’un dernier essai pour sceller ce huitième succès en dix matchs (29-15). « C’est vrai que des fois on se fait peur. On a des petits relâchements sur ce match et d’autres mais on a une équipe qui va chercher le supplément d’âme pour gagner », confie, satisfait, Julien Maréchal, l’entraîneur des avants massicois. Des Massicois qui auront le droit à une semaine de repos avant un déplacement à Chambéry le 5 décembre prochain.