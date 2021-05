Rugby [Nationale] : Massy souffle le chaud et le froid

Malgré de belles intentions, qui ont payé en première période, les Massicois ont commis trop de petites erreurs pour revenir de Narbonne avec la victoire et garder un petit espoir de qualification pour les phases finales.

Cette fois, c’est bien fini ! Après la défaite concédée dimanche après-midi à Narbonne (16-18), le RC Massy-Essonne a dit adieu définitivement aux demi-finales de Nationale. Battus la semaine passée à Dijon (35-37), les Massicois n’avaient déjà plus leur destin entre les mains mais une victoire en terre audoise aurait pu leur permettre d’y croire jusqu’à la dernière journée dimanche prochain contre Albi (15h au stade Jules-Ladoumègue). Mais encore une fois, les Massicois ont laissé échapper une rencontre qu’ils ont menée près d’une heure.

Ils peuvent regretter de ne pas avoir tué le match quand ils en ont eu la possibilité en première période. Après avoir pris les commandes du match à la 11e minute sur un essai de Mathieu Guillomot à la conclusion d’une belle attaque en première main (7-3), les Essonniens, qui évoluaient alors en supériorité numérique, sont tout près de faire le break. A la suite d’un petit coup de pied de Jean-Baptiste Claverie pour Guillomot, ce dernier prolonge l’action au pied mais ne peut aplatir, le ballon finissant sa course au-delà de l’en-but (13e). Dans la foulée, Claverie manque sa deuxième pénalité du match. Et même si l’ouvreur-buteur réussit les deux suivantes (20e, 30e) qui offrent sept points d’avance au RCME à la mi-temps (13-6), ses six points laissés en route coûteront cher au décompte final.

Bagarre et cartons rouges

Jusque-là disputée dans un bon esprit, la rencontre va se durcir. A la suite d’une bagarre, M. Hernandez sort trois cartons : un jaune pour le Narbonnais Sésé et deux rouge pour son co-équipier Mohammed Kbaïer (passé par Massy lors de la saison 2016-2017) et le 3e ligne massicois Jordi Pleindoux. A 14 contre 13, les Massicois s’offrent dernier mouvement à cinq contre 3 avant la pause annihilé par un en-avant du capitaine Benjamin Dumas (40e).

Alors que les hommes du tandem Bonello-Dimartino semblent maîtriser leur sujet face à des Narbonnais empruntés, ils vont connaître un trou d’air de cinq minutes durant lesquelles les locaux vont inscrire deux essais. Le premier par Sésé sur le premier gros temps fort de la partie des Audois (13-11, 52e). Le second à la suite d’un coup franc. Les Massicois, qui ne s’étaient pas replacés, sont alors pris de vitesse et Nueno permet à son équipe de prendre l’avantage au tableau d’affichage (18-13, 57e). Et ce définitivement car Massy va manquer de réalisme dans la zone de marque à l’image d’Adrian Motoc. Le 2e ligne roumain commet un en-avant au moment d’aplatir après une pénal-touche (62e). Une occasion en or qui ne se répètera pas. Après un beau mouvement initié par Guillomot qui n’a cessé de mettre le feu dans la défense narbonnaise (68e) — récompensé par une pénalité de Claverie (16-18, 69e) —, Romain Clouté se voit logiquement refusé un essai après un ballon de contre qui a flirté avec la ligne de touche (78e). Et malgré un dernier baroud d’honneur sur une percée de l’intenable Guillomot, Massy doit s’incliner, lui faisant nourrir de nouveaux regrets.