Rugby (Nationale) : Massy trop juste à Suresnes

Le Rugby Club Massy Essonne s’est incliné face au RC Suresnes ce samedi sur la pelouse synthétique du stade Jean-Moulin ce samedi, à l’occasion du derby francilien comptant pour la 18e journée de Nationale (18-22).

Le match

Vainqueurs à l’aller (36-25), les Massicois auraient bien voulu remettre le couvert lors de la deuxième manche du derby francilien de Nationale. Mais Suresnes a montré beaucoup plus d’appétit que son homologue essonnien. Si Massy prend le meilleur des départs avec deux pénalités de l’ouvreur Hugo Verdu (0-6, 8e), les coéquipiers d’Alex Preira vont subir un énorme trou d’air. En presque 30 minutes, le RCME encaisse un cinglant 17-0, subissant les essais de Thomas Lacroix (7-6, 11e) et de Lakisipone Lee (17-6, 26e) pour Suresnes. Malgré cela, les joueurs du duo d’entraîneur Dimartino/Denoyelle ne pointent qu’à cinq points de son adversaire à la pause grâce à la botte d’Hugo Verdu (17-12, 40e).

18 points au pied pour Hugo Verdu

Au retour des vestiaires, Massy montre un visage beaucoup plus conquérant qu’en première mi-temps. Encore une fois, le buteur Hugo Verdu tient ses coéquipiers à bout de bras avec une nouvelle pénalité ramenant Massy à deux petits points de Suresnes (17-15, 44e). La deuxième période est beaucoup plus équilibrée et Massy tente de passer devant au tableau d’affichage. Mais à force de se heurter à la défense suresnoise, Massy laisse de l’énergie dans la bataille et craque en encaissant un nouvel essai de Lakisipone Lee (22-15, 66e). Suite à une pénalité d’Hugo Verdu, Massy repart des Hauts-de-Seine avec le bonus défensif (22-18, 69e). Une bien maigre consolation pour les Essonniens.

Jérémy Andrieux

Les réactions

Jean-Baptiste Dimartino, entraîneur de Massy : « Notre situation fait que si on veut recoller aux phases finales, il faut prendre des points. Donc, on était venu à Suresnes dans l’idée d’avoir plus qu’un bonus défensif. On a manqué d’efficacité sur les fondamentaux. On a fait une première mi-temps timorée. La deuxième était un peu mieux, mais on ne concrétise pas là où Suresnes a été clinique dans notre camp. »

Benjamin Prier, demi-de-mêlée de Massy : « On a eu trop d’approximations. En première mi-temps, on fait deux erreurs de défenses et on encaisse deux essais. On se précipite trop… On perd des ballons… C’est très frustrant. »

La fiche technique

SURESNES – MASSY : 22-18 (17-12). Arbitre : M. Darche.

Les points. Pour Suresnes : 3E Lacroix (11e), Lee (26e, 66e) ; 2T Lacoste (11e), Baudy (26e) ; 1P Baudy (18e). Pour Massy : 6P Verdu (1e, 8e, 34e, 40e, 44e, 69e).

• L’équipe de Suresnes : Baudy – Clément, Tuwai, Taulagi, Fartass – (o) Lacoste – (m) Lacroix – Jazeix, Lee, Desbordes – Djebbari, Yahi – Arias, El Bibouji (cap.), Coulibaly. Entr. : Auradou, Stoltz et Leleu. Sont entrés en jeu : Dycke, Assi, Bachiri, Lesueur, Woki, Barnier, Gueho, Bozic

• L’équipe de Massy : Carré – Preira, Seigneuret, Jacommé, Gogoladze – (o) Verdu – (m) Prier – Loubière (cap.), Nollet, Tissot – Rousset, Nonkontwana – Visser, Duclieu, Poipy. Entr. : Dimartino, Denoyelle et Delabroy. Sont entrés en jeu : Trassoudaine, Mahu, Mansour, Pienaar, Vidoni, Sitauti, Rubio, Deleuze.