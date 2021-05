Rugby [Nationale] : Massy, une victoire pour finir

Pour leur dernière sortie de la saison, les Massicois ont dominé Albi (20-13) au terme d’un match laborieux à l’issue duquel le co-entraîneur Mathieu Bonello et de nombreux joueurs ont fait leurs adieux.

Pour leur retour au stade Jules-Ladoumègue après sept mois et demi d’attente en raison de l’épidémie de Covid-19, les supporters du RC Massy-Essonne n’ont pas franchement été gâtés par le niveau de jeu proposé par leur équipe, opposée à Albi lors de cette dernière journée de championnat. « Ce n’était pas le plus beau match de la saison », s’excuse presque l’arrière et capitaine Benjamin Dumas. Il est vrai qu’il n’y avait plus d’enjeu, les Massicois étant éliminés de la course aux demi-finales et les Albigeois déjà qualifiés. Le staff tarnais avait d’ailleurs décidé de faire confiance à de nombreux espoirs pour faire reposer les cadres en vue de la demi-finale du week-end prochain à Nice. Quant au duo Bonello-Dimartino, il avait choisi d’aligner douze joueurs sur le départ.

Si sur le papier, l’avantage penchait largement en faveur des Massicois, sur le terrain il n’en était rien. Incapables de scorer lors des premières minutes après plusieurs penal-touches dans les cinq mètres adverses, les Essonniens sont même menés à la demi-heure de jeu après deux pénalités de Duval (0-6). « Après le gros coup reçu sur la carafe la semaine dernière à Narbonne (défaite 18-16), la semaine a été compliquée. Les joueurs ont eu du mal à se remobiliser », reconnaît Mathieu Bonello. Très empruntés, les Bleus et Noirs multiplient les petites erreurs (en-avants, mauvais lancers en touche, mauvaises passes). « On commet trop de fautes de main en première période qui nous empêchent de marquer. C’est à l’image de la saison. On n’a pas été assez tueur », analyse Benjamin Dumas, qui disputait son dernier match sous les couleurs massicoises après six saisons pleines marquées par une montée (2017) et un maintien (2018) en Pro D2.

Il faut finalement attendre la 34e minute pour voir une penal-touche enfin maîtrisée. Le 3e ligne Quentin Pueyo s’élève plus haut que tout le monde avant que Thomas Bordes tombe dans l’en-but poussé par tout son pack. Avec la transformation réussie par Jean-Baptiste Claverie, Massy prend enfin les commandes de la rencontre (7-6) avant de frôler la catastrophe sur un ballon perdu dans l’en-but juste avant la pause.