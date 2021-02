Rugby [Nationale] : Mathieu Bonello sur le départ

L’entraîneur des avants du RC Massy-Essonne a décidé de ne pas prolonger l’aventure au-delà de cette saison. Les dirigeants massicois communiqueront mi-mars sur le nom de son successeur.

« Le RCME prend acte de la décision de Mathieu Bonello, entraîneur des avants, de ne pas renouveler son contrat à l’issue de cette saison… » C’est par un communiqué laconique publié sur sa page Facebook que le Rugby Club Massy-Essonne a annoncé mardi après-midi que Mathieu Bonello (38 ans) quitterait le club en fin de saison, terme de son contrat de deux ans. Une décision mûrement réfléchie et « purement sportive » pour l’ancien talonneur, champion de France avec Castres en 2013, qui a voulu annoncer sa décision « assez tôt pour permettre aux dirigeants de rebondir rapidement ».

« Une lassitude sur le fonctionnement du club au quotidien »

« Tout n’était pas réuni sur le plan professionnel pour continuer l’aventure avec Massy, explique le Tarnais. Ce n’est pas lié à un problème de salaire ou de durée de contrat, car on n’était pas encore rentré dans ses détails, mais plus une lassitude sur le fonctionnement du club au quotidien. J’ai quitté mon Tarn natal pour sortir de ma zone de confort. En venant à Massy, j’en suis vraiment sorti (rires)… On ne peut pas utiliser les infrastructures de la ville comme on le souhaite. Et c’est un problème. C’est même épuisant. » Vestiaires fermés le samedi, salle de musculation partagée avec d’autres associations, ouverture du stade trop tardive lors des matchs à domicile… Ce sont quelques unes des difficultés auxquelles se heurtent le staff et les joueurs du RCME. « Et tout ça ramené bout à bout, ça t’empêche de performer », estime Mathieu Bonello qui, par son expérience du très haut niveau, sait les progrès structurels que doit accomplir le club pour remonter en Pro D2 où « Massy a sa place » mais que convoite aussi six ou sept clubs de Nationale, qui « grandissent très vite ».

« Ce n’est pas une critique contre les dirigeants que je remercie pour m’avoir fait confiance, poursuit le futur ex-entraîneur massicois. François Guionnet (ndlr : le président de la SASP) et Nicolas Gestas (ndlr : le directeur général) se battent tous les jours pour que le club évolue. Que ce soit l’éclairage du stade, la maison du rugby, il y a eu de gros chantiers ces dernières années. Pour les gens qui sont au club depuis longtemps, ça représente beaucoup, mais quand tu arrives de l’extérieur, tu ne t’en rends pas compte, tu vois d’abord les choses à améliorer qui sont un frein aux ambitions du club. Et au moment de faire le bilan de ces deux ans, je me suis posé la question : « est-ce que je repars dans ces conditions ? ». Malgré le bel accueil que j’ai reçu à mon arrivée, l’esprit de famille, le dévouement des dirigeants et des bénévoles et la superbe expérience que j’ai vécue ici, j’ai donc préféré ne pas poursuivre l’aventure. »