Rugby [Nationale] : Promenade de santé pour Massy

Malgré un quinze encore une fois largement remanié, les Massicois ont surclassé l’entente ardéchoise Aubenas/Vals (35-3).

Une semaine après avoir étrillé Dijon (49-10), les Massicois retrouvaient leur terrain du stade Jules-Ladoumègue, en cette fin d’après-midi, pour y accueillir un autre mal classé Aubenas/Vals (10e). Deux équipes dont les staffs respectifs ont décidé de largement faire tourner. Si les Essonniens ont opéré onze changements par rapport à la semaine précédente, les Ardéchois ont fait encore plus fort en ne conservant que deux titulaires (Andreu, Fulachier) de la défaite contre Valence/Romans (3-20) !

Dans ces conditions, il est facile de comprendre les imperfections du début de partie. Massy concède l’ouverture du score aux visiteurs (0-3, 26e) mais regagne les vestiaires en tête au tableau d’affichage (14-3) grâce à deux essais de Tawalo (32e) et Seigneuret, qui profite des rebonds capricieux du ballon pour aplatir entre les barres au nez et à la barbe d’Andreu (38e). Les partenaires d’Andrew Chauveau appuient encore sur l’accélérateur en début de seconde période et font le trou (28-3, 55e). Les jeunes Hemou et Rodriguès en profitent alors pour bénéficier de quelques minutes avec l’équipe première, mais c’est le talonneur sud-africain Tijde Visser qui s’offre un joli doublé pour clore la marque à 35-3. « On voit des jeunes qui montent et ça fait plaisir, car il ne faut jamais oublier que le moteur de Massy reste la formation », souligne le co-entraîneur Julien Maréchal dans un large sourire.