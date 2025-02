Rugby (Nationale) : Retour gagnant pour Massy

Après trois semaines sans compétition, les Massicois ont repris leur marche en avant en dominant Bourg-en-Bresse (35-20) samedi soir au stade Jules-Ladoumègue. Une sixième victoire de rang qui leur permet d’intégrer le top 6 pour la première fois de la saison.

Inquiet sur la capacité de ses joueurs à tenir le rythme contre Bourg-en-Bresse samedi soir, Benoit Denoyelle affichait un large sourire à l’issue de la rencontre. Les Massicois ont dominé les Bressans (35-20), décrochant ainsi une sixième victoire de rang. « On est très content car on savait que ça n’allait pas être un match facile après trois semaines sans jouer face à une équipe de Bourg très pénible en conquête, très efficace dans son jeu de possession, commente le co-manager du RCME. On s’attendait à un match compliqué, ça l’a été jusqu’à l’essai de Tom Cusson juste avant la mi-temps. »

Auteur du deuxième essai de Massy — entre les poteaux — après une course de plus 70 mètres à la suite d’un ballon perdu par les visiteurs (39e), le centre massicois a offert une grosse bouffée d’oxygène à son équipe à la pause (20-10). Car cinq minutes plus tôt, Bourg-en-Bresse avait recollé au score après un essai en première main parti d’une mêlée et conclu par Stafford après une feinte de passe de Zeilinga qui a mis dans le vent trois joueurs du RCME (13-10, 35e). Un essai qui répondait à celui des Essonniens inscrit par Alexandre Borie. De retour après avoir manqué la réception de Langon (36-25), l’arrière massicois a mis son équipe sur orbite dans le première quart d’heure en réussissant une pénalité puis un drop (6-0, 16e). Avec cet essai transformé par ses soins, il a concrétisé un gros temps fort de quatre-cinq minutes au cours duquel tous les joueurs de Massy ont pris part. Giorgi Gogoladze aurait pu marquer plus tôt mais la passe au pied de Gonzalo Lopez Bontempo était récupérée in extremis par Margetts. Massy obtenait une pénalité et pilonnait la ligne d’en-but adverse. En vain. Le ballon repartait au large. Une nouvelle pénalité à cinq mètres offrait une autre opportunité que Borie ne laissait pas passer après avoir échappé à deux plaquages (13-3, 29e).

C’est donc avec une avance de dix points que les Massicois ont démarré la deuxième période. Bourg-en-Bresse met la pression d’entrée. Zeilinga réduit la marque. Borie lui répond dans la foulée (23-13, 46e) avant que Cusson ne s’offre un deuxième essai entre les poteaux à la conclusion d’un très beau mouvement collectif (50e). Avec la transformation, Massy a une belle marge (30-13), mais Bourg-en-Bresse n’a pas dit son dernier mot. Les joueurs de l’Ain sont tout près de marquer après une pénal-touche. La défense massicoise tient (55e) avant de craquer trois minutes plus tard (30-20, 58e). « Même à vingt minutes de la fin, il n’y avait rien de fait, reconnaît Benoit Denoyelle. Le maître mot aujourd’hui était d’avoir un très gros état d’esprit. On voulait retrouver ce qui a fait notre force sur la première partie de saison, c’est-à-dire la défense et la discipline. On l’a fait. »

L’autre point positif de la soirée aura été la conquête. A la suite d’une penal-touche, Adrien Sonzogni aplatissait dans l’en-but pour le quatrième essai massicois de la soirée. Il n’était pas transformé — seul échec du match de Borie, auteur de vingt points —, mais Massy faisait un grand pas vers la victoire (35-20, 67e). Bien décidés à ne pas repartir bredouilles de l’Essonne, les Bressans tentaient le tout pour le tout dans les dernières minutes pour récupérer le match-average particulier (ndlr : ils s’étaient imposés de dix points à l’aller, 6-16) mais les Massicois ont mis les barbelés pour conserver l’écart de quinze points.

« On est content car ça fait six victoires de suite, mais si on veut être exigeant, il faut aller chercher le bonus offensif. On a manqué de maturité, de gestion. On s’est le mis feu tout seul », pointe Benoit Denoyelle désormais tourné vers le déplacement à Carcassonne (4e) vendredi prochain. En cas de meilleur résultat que Périgueux (en déplacement à… Bourg-en-Bresse), qui s’est fait surprendre à domicile par Langon (19-21) ce week-end, Massy pourrait occuper seul la 6e place du championnat de Nationale.

Aymeric Fourel

MASSY – BOURG-EN-BRESSSE : 35-20 (20-10). Arbitre : M. Bouzac (ligue Provence/Alpes/Côte-d’Azur).

1 200 spectateurs au stade Jules-Ladoumègue.

• Evolution du score : 3-0, 6-0, 6-3, 13-3, 13-10, 20-10 (mt), 20-13, 23-13, 30-13, 30-20, 35-20.

• Les points. Pour Massy : 4E Borie (29e), Cusson (39e, 50e), Sonzogni (68e) ; 3T (29e, 39e, 50e), 2P (8e, 46e) et 1D (16e) Borie. Pour Bourg : 2E Stafford (35e), Azais (57e) ; 2T et 2P (20e, 44e) Zeilinga.

• L’équipe de Massy : Borie – Gogoladze, Cusson (Favier, 68e), Mignot, El Yahyaoui (Preira, 69e) – (o) Lopez Bontempo, (m) Blanc (Rubio, 64e) – Loubière (cap.) (Gamba, 61e), Gbizié (Pesvianidze, 70e), Tissot – Mahu, Pesvianidze (Bruinsma, 59e) – Pienaar (Ferrer, 50e), Trassoudaine (Sonzogni, 50e), Fisi’ihoï (Poipy, 54e). Entr. : Denoyelle et Ouchene.

• L’équipe de Bourg-en-Bresse : Margarit – Doucet, Margetts (Badet, 55e), Stafford (Azais, 55e), De Fleurian – (o) Zeilinga, (m) Valencot (Charvet, 68e) – Deliance, Lyons (cap.) (Baradel, mt), Aït Naceur – Peters (May, 68e), Witt – Kapanadze (Bordenave, mt), Feltrin (Dassalmartini, 52e), De Jager (Lemaire, 68e). Entr. : Elgoyhen et Savey.