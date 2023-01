Rugby (Pro D2) : Massy a fait preuve de maîtrise

Fort dans les fondamentaux, le Rugby Club Massy-Essonne s’est offert le scalp de Montauban (21-10) dans le cadre de la 18e journée de ProD2 ce vendredi soir au stade Jules-Ladoumègue.

Un match de « muerte ». Mal embarqué pour se maintenir en ProD2 (23 points en 18 matchs), le RCME n’avait pas d’autre choix que de s’imposer contre un concurrent direct pour le maintien. Avec sérieux et application, les Massicois n’ont pas failli à leur mission. Fort en mêlée et en touche, Massy n’a laissé aucune porte de secours à Montauban. Même lorsque les Essonniens ont titubé en deuxième période, ils ont réussi à maîtriser le match. « Les joueurs ont été exigeants à 100%. On a fait moins de faute que l’adversaire. Sur un match comme ça, c’est hyper important, note Julien Maréchal, le co-entraîneur essonnien, qui apprécié le niveau du secteur de la touche. On a eu une hécatombe chez les capitaines de touche. Le fait d’avoir deux semaines pour retravailler ça. On a su trouver des solutions différentes et c’est très bien. »

Un succès rendu possible dès les premières minutes de la partie grâce à une belle défense collective de la part du capitaine Andrew Chauveau et consorts. De l’autre côté du terrain, Montauban bafouille son rugby. Les Montalbanais commettent de nombreuses fautes. L’arrière Romain Clouté en profite pour aligner les pénalités (4e, 18e). Après la sixième faute visiteuse en première période, l’arbitre décide de pénaliser le pilier Nicolas Agnesi d’un carton jaune après une nouvelle mêlée sanctionnée. A la sirène, Romain Clouté met Massy à l’abri d’un essai transformé (9-0, 40e). Mais le plus dur reste à faire pour les Bleu et Noir.